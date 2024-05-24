Шевченко назвал размер премиальных за выход сборной Украины на Евро-2024

Украинская ассоциация футбола (УАФ) выплатила игрокам сборной Украины премиальные за выход на чемпионат Европы-2024.

Об этом сообщил президент организации Андрей Шевченко во время встречи со СМИ.

Сумма выплат составила более 3,3 млн евро. Также были выплачены премии Олимпийской сборной за попадание в финальный турнир Олимпийских игр (13,1 млн грн).

По словам Шевченко, УАФ должна была выполнить свои обязательства перед футболистами.

Напомним, что сборная Украины победила Исландию (2:1) в финале плей-офф квалификации и получила путевку в финальную часть континентального первенства.

Матчи Евро-2024, который продлится с 14 июня по 14 июля, будут принимать 10 городов: Берлин, Кельн, Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт-на-Майне, Гельзенкирхен, Гамбург, Лейпциг, Мюнхен, Штутгарт.

Ранее сборная Украины по футболу избрала место дислокации на период проведения континентального первенства.