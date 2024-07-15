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Чемпион Футбол

Шакири завершил легендарную международную карьеру

Владислав Уткін — 15 июля, 17:40
Шакири завершил легендарную международную карьеру

32-летний полузащитник сборной Швейцарии Джердан Шакири завершил международную карьеру.

Об этом сообщила пресс-служба "крестоносцев".


В общей сложности, Джердан отыграл 125 матчей, забил 32 гола и отдал 34 результативных передачи за национальную команду. Он является единственным швейцарцем, участвовавшим в семи крупных международных турнирах.

Напомним, Шакири стал первым футболистом, забившим на трех последних чемпионатах мира и чемпионатах Европы (2014, 2018, 2022 и 2016, 2020, 2024).

Збірна Швейцарії з футболу Джердан Шакірі

Джердан Шакірі

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