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5 лучших голов 2 тура Евро-2024 по версии Чемпиона, Яремчук возглавил рейтинг

— 23 июня, 07:00
5 лучших голов 2 тура Евро-2024 по версии Чемпиона, Яремчук возглавил рейтинг

Уже сегодня, 23 июня, на Евро-2024 начнутся матчи 3 тура, а накануне матчами в группах E и F были сыграны заключительные противостояния тура номер 2.

Во втором туре в 12 матчах команды забили 27 голов — на 7 меньше, чем в первом.

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Наша редакция определяла 5 лучших голов 2 тура, в которые вошли оба взятия ворот сборной Украины в матче со Словакией.

ТОП 5 голов второго тура

5. Гернот Траунер (Австрия)

4. Джердан Шакири (Швейцария)

3. Николай Шапаренко (Украина)

2. Мортен Юльманн (Дания)

1. Роман Яремчук (Украина)

Групповой этап завершится 26 июня, после чего 16 лучших команд продолжат борьбу на стадии 1/8 финала. Плей-офф начнется 29 июня. Финал пройдет 14 июля.

Выступающая в группе E сборная Украины в третьем туре сыграет против Бельгии. Матч пройдет в среду, 26 июня. В параллельном матче группы Словакия будет играть с Румынией.

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