Кадровая революция от Шахтера, карго-культ от Динамо. Украинские клубы завершили евросезон

Все надеялись на чудо, чудо не произошло. Победа Шахтёра над Брестом в предпоследнем туре группового этапа позволила подняться в бесконечной таблице ЛЧ на пару строк выше, но не выйти в плей-офф. На Динамо перед последними матчами сезона и надежд не было: успехи в матчах с Галатасараем и РФШ только подсластили пилюлю.

Какие тренды подарил нам этот европейский сезон в исполнении гранда?

Нас всех обманывали, когда говорили о важности предсезонки

Так бывает: бытие определяет сознание. Люди так привыкают к будням, что становятся уверенными в абсолютной необходимости, например, поездок на работу, воспринимают "удалёнку" как кару господню. А потом, когда приходится работать из дома, с удивлением обнаруживаем, что так намного удобнее.

Динамо и Шахтёр много десятилетий (Шахтёр – никогда, Динамо – с шестидесятых годов) не играли в январе официальные матчи. Естественно, это сформировало принципы подготовки и работы по ходу каждого сезона, когда летом перерыва могло почти не быть, зато в январе-феврале команды "готовились к сезону". Беру в кавычки, потому что "подготовка" никак не мешала регулярно вылетать в плей-офф от первого же соперника: Динамо, например, даже с самым звёздным составом играть в Кубке УЕФА играть не умело.

В 2025 году гранды сыграли еврокубковые матчи во время, когда привыкли, в лучшем случае, проводить второй тренировочный сбор. И получилось лучше, чем в условный разгар сезона. Шахтёр одержал самую уверенную победу в еврокубковом сезоне: Брест, при всех его сенсациях, переиграли намного ближе к определению "на классе", чем Янг Бойз. Про Динамо и говорить нечего: четыре очка из четырёх, с которыми киевляне закончили группу Лиги Европы, были набраны в январе.

Отсутствие необходимости ездить то в Германию, то назад стало фактором, который с запасом перевесил непривычность времени игр. У обеих команд, в конце концов, нашлись люди, привыкшие играть в январе: у Динамо решающую роль в нужный момент сыграл Ярмоленко, который не понаслышке знает про Boxing Day, у Шахтёра половина стартового состава ранее регулярно играла в январе разные чемпионаты штатов.

Кстати, в январе сверкнули и другие клубы, которые ранее не играли зимой. Норвежский Будё-Глимт, который в январе играл впервые в истории, взял четыре очка с традиционно "зимними" Маккаби и Ниццей. Ребята из Заполярья только по разнице мячей не прошли в первую восьмёрку. Датский Митъюлланд тоже набрал четыре очка, причём ничью взял со звёздным Фенербахче (правда, победил Лудогорец, который тоже привык в это время отдыхать) – и именно благодаря этим пунктам заскочил в 1/16 финала. Даже шведы, которые на таком уровне в принципе не очень конкурентоспособны, в январе что-то да набрали: Эльфсборг обыграл Ниццу, Мальмё взяло ничью на поле Славии.

Шахтёр меняется, но всё равно идёт вниз

Они бились в каждой игре, у них осталось много красивых хайлайтов, и будь календарь проще, они могли бы побороться – это всё частности, которые не отменяют главного: Шахтёр снова не вышел в плей-офф Лиги чемпионов.

Факт борьбы до конца маскируется расширением самого формата Лиги чемпионов. В этом сезоне, как и во многих предыдущих, в плей-офф вышли 24 команды из группового этапа – просто раньше этот "плей-офф" на треть означал выход в плей-офф Лиги Европы. В сезонах-2022/23 и -23/24 Шахтёр становился третьим в группе, то есть, фактически, пробивался в третью восьмёрку из четырёх, на места с 17-го по 24-е. Сейчас всё проще: можно взглянуть в таблицу, что в европейской табели о рангах "горняки" 27-е.

Неудивительно, что в военные времена украинским грандам сложно конкурировать на равных с лучшими командами Европы. Было бы странно, если бы это было иначе. Даже закупка бразильцами не помогла "горнякам" выйти в плей-офф – все же понимают, что и бразильцы сейчас в Украину едут не самые лучшие.

Любопытно, что по ходу группового этапа Пушич решился на кадровую революцию. В начале группового этапа Шахтёр вышел на матч всего с двумя бразильцами – и девятью украинцами. До конца календарного года костяк команды Пушича состоял из украинцев – бразильцев было 2-3, и ни одному из них даже не было гарантировано место в стартовом составе. Кевин начал на скамейке матчи с Аталантой и Арсеналом, Марлон – с Болоньей и Арсеналом, Эгиналду – с ПСВ и Баварией.

Брест же разбирал на запчасти состав, в стартовом составе которого было уже пять бразильцев. Против Боруссии вышло четыре, но только из-за травмы Эгиналду. Шахтёр закупился таким количеством латиноамериканцев, что было бы странно, если бы его состав оставался мононациональным. Срна и Палкин сделали очень много, чтобы легионеров было больше. Другой вопрос, что это бьёт по старой команде, которая выиграла два чемпионства. Бондаренко, например, борется за титул лучшего бомбардира УПЛ, но после данной кадровой революции он стал запасным.

Динамо: всё за украинскую корону

На стыке девяностых и нулевых Динамо было европейским топ-клубом. Потом все надеялись, что киевляне им станут. Сейчас по одному критерию Динамо сравнялось с европейскими грандами: оно тоже сливает второстепенный еврокубок ради чемпионата.

В прошлом сезоне дубль на Лигу Европы ставил Ливерпуль, в этом так делают Ницца, Челси и Динамо. Киевляне потому и обошли в таблице французский клуб, что "орлы" не стесняются отправлять молодёжный состав на международные матчи. Ницце и Челси нужна Лига чемпионов, в которую пробиться стало проще благодаря расширению турнира – ну а Динамо забило на Лигу Европы ради чемпионства.

Как минимум в матчах с Ромой и Сосьедадом состав Динамо был очень далёким от оптимального. Проиграв пару раз на старте Лиги Европы, Шовковский начал ставить неоптимальный состав на международные матчи, чтобы сберечь силы на чемпионат. Это, судя по всему, очень помогло в "классическом" (ничью с Шахтёром спасли именно благодаря игровой свежести в концовке), и Динамо просто по факту уверенно лидирует в чемпионате, но также это сформировало для Динамо много новых рекордов.

Именно киевляне стали первой командой розыгрыша Лиги Европы, которая лишилась даже математических шансов на плей-офф. Двадцать пропущенных, пять забитых – предпоследние показатели, да и просто в таблице киевляне стали 34-ми из 36 участников. Фактически, Динамо согласилось на позор ради чемпионского титула – частично согласился Шовковский, частично Суркис, который уже признал, что выбирать местом игр Германию было ошибкой.

С Ромой и Сосьедадом изначально не было шансов? Не согласен; Рома той осенью Эльфсборгу проигрывала, пребывая в прострации. Уже тот факт, что полудубль получил скромнейшие 0:1, заставляет думать, что было бы с основным составом. Да и вообще: когда видишь, на сколько позиций выше Динамо финишировал тот самый Рейнджерс, который они обыграли в квалификации Лиги чемпионов (для справки: на 26; шотландцы даже напрямую в 1/8 пробились, в первую восьмёрку), то сразу появляются мысли о приоритетах.

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Всё это напоминает карго-культ. Во времена Второй мировой американские лётчики размещали свои базы на совсем уж забытых богом островах, туземцы на которых впервые видели самолёты. Жители иногда получали от лётчиков консервы, связывали их с божьим промыслом – и думали, что блага приносят железные птицы. Так вот, подобие самолётов они строят до сих пор – из подручных материалов. Деревянные самолёты, конечно, никуда не взлетают, но туземцы верят, что рано или поздно увидят то ли новых американских лётчиков и консервы, то ли просто консервы, напрямую – в зависимости от верований.

Такую культурную традицию назвали карго-культом – и киевляне своим косплеем суперклубов напоминают именно таких туземцев. Что даст чемпионство, если команда только отвыкает играть два раза в неделю? Чемпион Украины стартует во втором квалификационном раунде – и, скорее всего, проиграет какому-нибудь новому Зальцбургу. Украинские гранды всё глубже погружаются в болото, которое было абсолютно ожидаемо. Но за которым всё равно неприятно наблюдать...