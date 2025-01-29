Суркис: Проводить матчи в Гамбурге было стратегической ошибкой Динамо

Президент киевского Динамо Игорь Суркис считает ошибочным решение проводить домашние матчи еврокубков в немецком Гамбурге.

Об этом он заявил в комментарии для Чемпиона.

"Я буду откровенным, мы не должны были выбирать такую логистику. Мы слишком далеко забрались, должны были играть в Польше. Это наша стратегическая ошибка", – сказал Суркис.

Также Игорь Суркис сообщил, что в следующем сезоне Динамо не будет играть в Гамбурге. Он надеется на возможность проводить матчи в Украине в случае завершения войны.

"Я надеюсь, что война закончится, и мы будем играть в Украине, будем усиливать наш футбол. Я на это очень надеюсь. А нет, то будем искать логистику значительно лучше, чем в этом году".

В течение сезона что главный тренер команды Александр Шовковский, что игроки Динамо постоянно жаловались на тяжелую логистику. В итоге киевляне досрочно потеряли шансы на выход в плей-офф Лиги Европы.

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И уже вскоре Динамо сыграет последний матч в ЛЕ сезона-2024/25. Игра пройдет в Гамбурге, а соперником будет латвийский РФШ. Чемпион проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Напомним, накануне эксклюзивно для Чемпиона Суркис прокомментировал информацию относительно потенциального трансфера Дениса Попова. Также президент Динамо рассказал о переходе Бущана.