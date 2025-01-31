Шахтер значительно превосходит Динамо: сколько заработали украинские клубы в еврокубках

Вылет Шахтера из Лиги чемпионов и победное прощание Динамо в Лиге Европе ознаменовало завершение еврокубковой кампании для украинских клубов.

Участие в турнирах под эгидой УЕФА ассоциируется для украинских болельщиков с большими доходами, которые должны были еще увеличиться с обновленными форматами соревнований.

Чемпион решил разобраться, сколько минимально заработали клубы Украинской Премьер-лиги за свои выступления, учитывая, что теперь Союз европейских футбольных ассоциаций скрывает исторический коэффициент, за который клубы получали дополнительные деньги.

Примечание: <Днепр-1, прекративший существование летом, "может быть лишен права на любые выплаты от УЕФА", согласно пункту 29,04 регламента Лиги конференций.

Полесье

Житомирский клуб помпезно дебютировал в еврокубках, однако довольно быстро завершил свой путь. За участие Полесье заработало 175 тысяч евро и еще 350 тысяч житомиряне получили за вылет.

Кривбасс

Подопечные Юрия Вернидуба участвовали сразу в двух еврокубках этого сезона. И если в фанаты лелеяли надежды на успех в матче с Викторией Пльзень в Лиге Европы, то в игре с Бетисом в плейоф квалификации Лиги конференций шансы были мизерные.

Кривбасс - Бетис ФК Кривбасс

Криворожане в целом сумели заработать чуть больше миллиона в еврокампании-2024/2025. 1,1 млн - 175 тыс за участие в 3 квалификационном раунде ЛЕ, 175 тыс за двухматчевое противостояние с Бетисом, а также 750 тысяч за вылет из еврокубков.

Динамо

Киевский клуб, поиграв в квалификации к Лиге чемпионов и квалифицировавшись в основной этап Лиги Европы, сразу гарантировал себе значительную выплату от УЕФА. Как ни странно, за вылет из отборочного этапа ЛЧ киевляне заработали почти столько же, как за участие в Лиге Европы.

Динамо Киев ФК Динамо Киев

9 млн и 473 тысячи евро заработал коллектив Александра Шовковского. В эту сумму входит вылет из квалификации Лиги чемпионов (4,29 млн), участие в основном этапе Лиги Европы (4,31 млн), победа над РФШ (450 тыс), ничья с Галатасараем (150 тыс), а также 34 место в турнирной таблице (225 тыс) и распределение остатков призового фонда, который возник из-за ничьих в течение турнира (48 тысяч).

Шахтёр

Конечно, что "горняки", которые играли в Лиге чемпионов сумели заработать значительно больше, почти втрое за Динамо. Шахтер напрямую вышел в основной этап ЛЧ, чем не сможет похвастаться следующий чемпион Украины по футболу из-за значительного ухудшения позиций Украины в рейтинге коэффициентов УЕФА.

Донецкий Шахтер ФК Шахтёр

Лишь 18,6 млн дончане получили за участие в главном клубном турнире Европы, еще по 2,1 млн за победы над Янг Бойз и Брестом. 700 тысяч евро в казну Шахтера принесла ничья с Болоньей, а 27 место в итоговой таблице Лиги чемпионов добавило в бюджет 2,75 млн. Из распределения остатков призового фонда, который возник из-за ничьих в течение турнира "горняки" получили 200 тысяч евро.

Общая сумма, которую заработал Шахтер, без учета исторического коэффициента составила 26 млн и 470 тысяч евро. К примеру, в прошлом году, с учетом этого кэфа донетчане заработали 46,24 млн, из которых 21,6 составил именно коэффициент УЕФА.