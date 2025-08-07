Шахтер сыграл вничью с Панатинаикосом в квалификации Лиги Европы

Донецкий Шахтер сыграл вничью с греческим Панатинаикосом в первой игре третьего квалификационного раунда Лиги Европы.

Матч завершился со счетом 0:0.

Команды осторожно начали игру, не раскрываясь. В связи с чем было мало созданных моментов. У "горняков" опасно в середине первого тайма пробивал Алиссон. Греки ответили опасным розыгрышем штрафного и акцентированным ударом Пеллистри – Ризнык спас Шахтер и перевел мяч на угловой.

Во второй половине игры на поле появился Эгиналду, который заменил Элиаса и почти сразу вышел один на один с голкипером, однако не смог нанести акцентированный удар по воротам, поскольку его толкал защитник. На 76-й минуте бразильца заменили из-за повреждения, которое он получил после падения. Он провел на поле всего три минуты.

Панатинаикос создавал опасность после стандартов, также опасно из-за пределов штрафной пробивал Зарури, с его ударом справился Ризнык.

Лига Европы

Квалификация, третий раунд

7 августа

Панатинаикос (Греция) – Шахтер (Донецк) 0:0

Ответный матч состоится через неделю – 14 августа.

Напомним, в предыдущем раунде "горняки" одолели турецкий Бешикташ, разгромив "орлов" в обеих встречах.

Накануне состоялись жеребьевки раунда плейофф квалификации Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций. Своих потенциальных соперников узнали Динамо Киев, Шахтер и Полесье.