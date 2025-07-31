Шахтер во второй раз победил Бешикташ и уверенно вышел в следующий раунд квалификации Лиги Европы

Донецкий Шахтер уверенно обыграл турецкий Бешикташ в ответном матче второго этапа квалификации Лиги Европы УЕФА.

Поединок завершился со счетом 2:0.

Домашним стадионом для еврокубковой кампании Шахтер выбрал арену краковской "Вислы". Именно здесь дончане проводили стартовый матч, ведь поединок первого раунда они сыграли в словенской Любляне, где находились на предсезонных сборах.

Матч Шахтера вызвал наибольший ажиотаж среди всех еврокубковых игр украинских клубов в Польше - более 12 тысяч болельщиков полностью заполнили одну из трибун. Турецких фанатов также приехало немало - около 400 человек. Они активно запускали громкую пиротехнику, которая имитировала взрывы.

По сравнению с первым матчем Арда Туран сделал три замены в составе. Подобную ротацию тренер Шахтера осуществлял и между раундами. Вместо Конопли правого защитника сыграл Винисиус Тобиас. Судакова заменил Педриньо, а на острие атаки вместо Эгиналдо вышел Кауа Элиас.

Начало матча омрачили турецкие фанаты, которые сразу задымили весь сектор густым черным дымом. Однако это не помешало Шахтеру с первых минут пойти в атаку. Уже на 5-й минуте Винисиус эффектно обыграл защитника, пробросил мяч с одной стороны и оббежал его с другой, обыграл вратаря, но угол для удара был слишком острый. Зато Кевин через 7 минут свой шанс не упустил - ворвался с левого фланга и пробил в дальний верхний угол - 1:0. Общее преимущество стало еще более комфортным.

Нынешний Шахтер выглядит очень сбалансировано и уверенно. Бразильские игроки не боятся идти в обыгрыш. Яркий момент создал Кауа Элиас, продемонстрировав дриблинг в штрафной площадке, но его удар заблокировали. Алисон перехватил мяч на своей половине поля, протащил в штрафную площадь, однако немного неудачно подсек мяч над вратарем.

Бешикташ активизировался в конце тайма. В одном из эпизодов Шахтеру повезло - после рикошета мяч ушел на угловой. А вот дончане свой момент реализовали: Алисон пяткой отдал пас на Винисиуса, тот прострелил, и Кауа Элиас замкнул - 2:0.

Я не люблю показатель xG, потому что после первого тайма он был 0,7 на 0,52, хотя обе команды, кроме забитых мячей, создали еще немало моментов.

После перерыва Шахтер играл по результату, а Бешикташу не удавалось создать серьезной угрозы. Дончане организовывали быстрые контратаки: прекрасную возможность имел Траоре, но не попал в угол. Алисон раз за разом создавал проблемы защите соперника. Третий гол назревал, но реализовать его не удалось.

Шахтер провел очень качественные два матча против, вероятно, сильнейшего соперника на этой стадии. Впереди - поединок с еще одним южным клубом, афинским Панатинаикосом.

Лига Европы сезона 2025/26

Квалификация, 2 раунд

Ответный матч, 31 июля

Шахтер (Украина) - Бешикташ (Турция) 2:0 (2:0)

6:2 по сумме двух матчей

Голы: 1:0 - 12 Кевин, 2:0 - 45+2 Элиас

Шахтер: Резник, Тобиас (Гочолейшвили 81), Бондарь, Матвиенко, Педро Энрике, Марлон Гомес (Бондаренко 57), Алиссон, Очеретько, Педриньо (Судаков 65), Кевин (Невертон 57), Элиас (Траоре 65)

Бешикташ: Гюнок, Топчу, Удуохай, Габриэл, Свенссон, Тикназ (Хаджиахметович 46), Йылмаз (Бингель 78), Мариу (Уйсал 88), Рафа Силва, Мучи (Юрасек 88), Эбрахам (Киличсой 65)

Предупреждения: Тикназ 16', Педриньо 60', Очеретько 70', Паулиста 71', Тобиас 71', Топчу 79'

Победитель этой пары в следующем этапе сыграет против греческого Панатинаикоса. Матчи 3 раунда квалификации Лиги Европы состоятся 7 и 14 августа.

Напомним, что подопечные Арды Турана прошли финский Ильвес на предварительной стадии турнира