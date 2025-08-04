Определились потенциальные соперники Динамо, Шахтера и Полесья в плей-офф квалификации еврокубков

Сегодня, 4 августа, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка четвертого раунда квалификации Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций.

Своих потенциальных соперников в этой процедуре три представителя Украины – киевское Динамо, донецкий Шахтер и житомирское Полесье.

Киевляне в случае успешного преодоления третьего отборочного раунда, где они встретятся с кипрским Пафосом, получат оппонента в виде победителя пары польского Леха и сербской Црвены Звезды.

Если Динамо вылетит из главного еврокубка в Лигу Европы, то команда Олесандра Шовковского сыграет с победителем пары, в которой сойдутся старые знакомые Хамрун Спартанс (Мальта) и Маккаби Тель-Авив (Израиль).

Шахтер, если пройдет греческий Панатинаикос в третьем раунде Лиги Европы,будет готовиться к дуэли с турецким Самсунспором за право сыграть на групповом этапе второго по статусу еврокубка.

В случае поражения от Панатинаикоса и вылета в Лигу конференций "горняки" встретятся с неудачником пары Серветт (Швейцария) – Утрехт (Нидерланды).

Полесье, если пройдет венгерский Пакш по итогам двухматчевого противостояния, встретится с итальянской Фиорентиной.

Напомним, что судьба украинских команд начнет определяться уже на этой неделе: 5 и 12 августа Динамо сыграет с Пафосом в квалификации Лиги чемпионов, а 7 и 14 августа состоятся матчи Шахтера с Панатинаикосом в Лиге Европы.