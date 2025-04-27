Эпическая ничья Динамо и Шахтера во Львове: репортаж Чемпиона с украинского классико

Считанные минуты назад донецкий Шахтер и киевское Динамо сыграли вничью в рамках 26 тура чемпионата Украины. Украинское классическое всегда привлекало особое внимание, поэтому "Чемпион" решил отправиться во Львов, чтобы воочию посмотреть, как творится история на футбольном поле.

"Город Льва" встретил прогнозируемой прохладой, а атмосфера футбольного праздника начала приходить только после того, как на Галицкой площади встретился автобус Динамо с легендарной фразой на нем: "Киев – это мы".

Что интересно, Львов уже много лет с переменным успехом является домом для Шахтера, хоть "горняки" и играли в Киеве и Харькове после вынужденного отъезда из Донецка. Поэтому полностью домашним этот поединок назвать для "горняков" точно нельзя.

Помните, как Дарио Срна еще 10 лет назад говорил, как скучает по "Донбасс-Арене"? Для понимания, последняя игра Шахтера на домашнем стадионе состоялась еще 2 мая 2014 года.

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В субботу утром, за день до игры у дончан состоялась открытая тренировка, куда были приглашены журналисты, и если Георгий Судаков был не слишком весел, особенно на фоне травмы, которая в итоге помешала ему сыграть в украинском классическом, то Марино Пушич был полон энергии и оптимизма.

Главный тренер Шахтера с улыбкой на лице и шутками рассказал о подготовке и важности для его подопечных обыграть именно Динамо в таком матче. Еще бы, "горняки" имели такой шанс остановить невероятную серию принципиального соперника.

Киевляне почти год не проигрывают в матчах чемпионата, оставшись едва ли не единственным представителем Европы, не знавшим вкуса поражения на внутренней арене в этом сезоне.

А вы знали, что во времена проведения чемпионата Украины по футболу сразу 4 раза команды завершали сезон без поражений? Трижды это было Динамо – сезоны-2014/2015, 2006/2007 и 1999/2000, а однажды "золотой сезон" провел Шахтер в розыгрыше 2001/2002. В тот же период "горняки" продемонстрировали рекордную в Украине серию без поражений в чемпионате – 55 матчей!

Шахтер не проигрывал на внутренней арене с 22 июля 2000 года по 26 июля 2002-го, попутно получив дебютный титул без поражений. Нынешняя серия Динамо составляет уже 28 матчей, поэтому в следующем сезоне киевляне могут побить якобы вечный рекорд принципиального соперника.

В день матча яркое солнышко намекало, что погода никак не будет влиять на ход "классического", все будет зависеть от футболистов, тренерского плана и, что самое главное, самоотдачи.

Случайно встретив состав номинальных гостей во время прогулки по "городу Льва", было заметно, что Динамо, как и Шахтер подходило к игре в хорошем настроении и с мыслями о положительном результате. Тем более многочисленные просьбы о фото давали понимать, что Львов точно разделится в своих предпочтениях.

За два часа до игры болельщики уже выстраивались в очередь, чтобы попасть на "Арену Львов". Зрители занимали свои места, комментаторы и журналисты готовились к работе.

Сюрпризов в стартовом составе почти не было, Судаков остался на скамейке запасных и даже не разминался с командой накануне встречи. Удивило лишь возвращение в основу Динамо Александра Тымчика, который не играл с 28 февраля из-за повреждения.

ФК Шахтер Донецк

Игроки обернутые в государственные флаги вышли на поле и "Арена Львов" в унисон спела гимн Украины под аккомпанемент 10-летнего волонтера Сергея Мороза и младшего сержанта 121-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ Ярослава Стаса. Жаль, что стадион не был заполнен даже на половину...

10-летний волонтер Сергей Мороз и младший сержант 121-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ Ярослав Стас ФК Шахтер Донецк

А потом на арене воцарилась абсолютная тишина, игроки и болельщики почтили память жертв российского теракта в Киеве, произошедшего накануне.

Символическое первое касание сделал уже легендарный украинский военнослужащий, защитник острова Змеиный Роман Грибов, и матч начался...

Защитник острова Змеиный Роман Грибов ФК Шахтер Донецк

Защитник острова Змеиный Роман Грибов наносит первый удар по мячу в Классическом ФК Шахтер Донецк

Не успели болельщики отойти от предматчевых процедур, пробирающих до мурашек, как тут... пенальти в ворота Динамо.

ФК Шахтер Донецк

Михавко откровенно сбивал Эгиналду в штрафной площадке после великолепной передачи Бондаренко. Нещерт угадал направление удара Кевина, однако потянуть мяч кипер Динамо не сумел – 1:0.

ФК Шахтер Донецк

"Горняки" и киевляне обменивались опасными прострелами и одиночными опасными выпадами, однако через 15 минут Шахтер забил во второй раз.

Матвиенко, который переквалифицировался в опорного полузащитника с ходу пробил низом по воротам, Нещерет отбил перед собой, а первым на мяче оказался Эгиналду! 2:0 – а Динамо до сих пор не пробивало по воротам Ризныка.

Эгиналду празднует гол в ворота Динамо ФК Шахтер Донецк

По-настоящему опасный момент подопечные Александра Шовковского создали лишь на 30-й минуте игры, Ванат протащил мяч по центру и отдал под удар Ярмоленко, легенда Динамо пробил выше. Еще через несколько мгновений Андрей Николаевич выполнял классную подачу на дальнюю штангу, которую замыкал Шапаренко – Ризнык впервые действительно вступил в игру.

На этом и завершился первый тайм. Шахтер отдал мяч киевлянам, а те так и не удосужились создать действительно голевые моменты у ворот соперника.

Второй тайм начался с жесткого стыка в центре поля и контроля мяча от Динамо. Отдача инициативы стоила "горнякам" пропущенного гола, Дубинчак классно подал с левого фланга, а Ванат классно сыграл головой и забил очередной гол в Премьер-лиге.

ФК Динамо Киев

Еще через 10 минут Владислав должен был оформить дубль, однако пробил мимо ворот с нескольких метров.

Через несколько минут Кабаев попал в стойку, давление со стороны лидера чемпионата продолжалось...

В середине второй половины игры сложилось впечатление, что у Шахтера разрядились батарейки, будто овертаймы с Полесьем накануне все же сказались.

Киевляне не останавливались и создавали остроту у ворот соперника: так Николай Шапаренко головой с нескольких метров не попал в ворота.

5 минут на табличке четвертого арбитра подсказывали Динамо, что нужно устраивать последний штурм, и он... случился.

Тымчик вбросил из аута в центр штрафной площади Шахтера, где после нескольких отскоков мяч отлетел к Кабаеву, который прошил Дмитрия Ризныка.

Еще несколько мгновений – и финальный свисток. Динамо продемонстрировало действительно чемпионский характер, совершило невероятный камбэк во втором тайме и увезет из Львова один зачетный балл, а вот Шахтер потерял еще два очка в борьбе за второе место с Александрией, которая также приблизилась к лидеру чемпионата.