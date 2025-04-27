Динамо с голом Кабаева в компенсированное время спаслось от поражения в матча с Шахтером
В воскресенье, 27 апреля, состоялся заключительный и центральный матч 26 тура Украинской Премьер-лиги, в котором Шахтер сыграл вничью Динамо.
Встреча завершилась со счетом 2:2.
Счет в поединке был открыт уже на 6-й минуте первого тайма. Михавко сфолил в штрафной против Эгиналду и привез 11-метровый, который реализовал Кевин.
Через 14 минут "горняки" смогли удвоить преимущество усилиями все того же Эгиналду, который удачно сыграл на добивании после отраженного Нещеретом удара от Матвиенко.
Больше каких-то действительно острых моментов до перерыва не было. Начало второго тайма уже было за столичным клубом, что вылилось в гол на 56-й минуте – прострел Дубинчака замкнул Ванат. После этого Марино Пушич и Александр Шовковский провели ряд замен.
Динамо было близким восстановить паритет на 69-й минуте, когда Кабаев протащил мяч, вошел в штрафную и пробил в дальний угол низом. Ризнык кончиками пальцев дотянулся до мяча и перевел его в штангу.
Позже супер-шанс упустил Шапаренко, который не смог попасть по воротам соперника с двух метров. Но своего киевляне все же добились уже в компенсированное время, настоящим героем для Динамо стал Кабаев, который после подачи с углового просто расстрелял ворота соперника.
В итоге результативная ничья, которая почти хоронит шансы донецкого клуба защитить чемпионство.
Чемпионат Украины – УПЛ
26 тур, 27 апреля
Шахтер – Динамо 2:2 (2:0)
Голы: 1:0 – 6 Кевин (пен), 2:0 – 20 Эгиналду, 2:1 – 56 Ванат, 2:2 – 90+2 Кабаев
Динамо: Нещерет – Дубинчак (Вивчаренко 90+6), Михавко, Попов, Тимчик – Кабаев (Биловар 90+6), Шапаренко (Бражко 85), Михайленко, Буяльский (Пихаленок 85), Ярмоленко – Ванат.
Шахтер: Ризнык– Педро Энрике, Грам, Бондарь, Винисиус Тобиас (Крыськив 62) – Матвиенко – Кевин, Марлон (Назарина 62), Бондаренко, Педриньо (Алисон 62) – Эгиналду (Траоре 62).
Предупреждения: 78 – Алисон, 80 – 80 Дубинчак
Эта ничья почти не оставила Шахтеру шансов побороться за золото чемпионата. "Горняки" набрали 54 очка и отстают от Александрии и Динамо на 6 и 10 очков соответственно.
Напомним, 27 октября 2024 года команды встречались в матче первого круга чемпионата в Киеве, где сыграли 1:1.
Ранее было сыграно еще два матча тура. В частности, Полесье не смогло переиграть Колос, а Ворскла разгромила Верес.