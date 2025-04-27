Динамо с голом Кабаева в компенсированное время спаслось от поражения в матча с Шахтером

В воскресенье, 27 апреля, состоялся заключительный и центральный матч 26 тура Украинской Премьер-лиги, в котором Шахтер сыграл вничью Динамо.

Встреча завершилась со счетом 2:2.

Счет в поединке был открыт уже на 6-й минуте первого тайма. Михавко сфолил в штрафной против Эгиналду и привез 11-метровый, который реализовал Кевин.

Через 14 минут "горняки" смогли удвоить преимущество усилиями все того же Эгиналду, который удачно сыграл на добивании после отраженного Нещеретом удара от Матвиенко.

Больше каких-то действительно острых моментов до перерыва не было. Начало второго тайма уже было за столичным клубом, что вылилось в гол на 56-й минуте – прострел Дубинчака замкнул Ванат. После этого Марино Пушич и Александр Шовковский провели ряд замен.

Чемпионат Украины – УПЛ

26 тур, 27 апреля

Шахтер – Динамо 2:2 (2:0)

Голы: 1:0 – 6 Кевин (пен), 2:0 – 20 Эгиналду, 2:1 – 56 Ванат, 2:2 – 90+2 Кабаев

Динамо: Нещерет – Дубинчак (Вивчаренко 90+6), Михавко, Попов, Тимчик – Кабаев (Биловар 90+6), Шапаренко (Бражко 85), Михайленко, Буяльский (Пихаленок 85), Ярмоленко – Ванат.

Шахтер: Ризнык– Педро Энрике, Грам, Бондарь, Винисиус Тобиас (Крыськив 62) – Матвиенко – Кевин, Марлон (Назарина 62), Бондаренко, Педриньо (Алисон 62) – Эгиналду (Траоре 62).

Предупреждения: 78 – Алисон, 80 – 80 Дубинчак

Эта ничья почти не оставила Шахтеру шансов побороться за золото чемпионата. "Горняки" набрали 54 очка и отстают от Александрии и Динамо на 6 и 10 очков соответственно.

Напомним, 27 октября 2024 года команды встречались в матче первого круга чемпионата в Киеве, где сыграли 1:1.

Ранее было сыграно еще два матча тура. В частности, Полесье не смогло переиграть Колос, а Ворскла разгромила Верес.