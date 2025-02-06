Стадионы в оккупации: чем живут и как выглядят спортивные сооружения Донбасса

Российско-украинская война началась 20 февраля 2014 года после победы Евромайдана и бегства Виктора Януковича в Ростов. Именно тогда российские спецподразделения захватили здание парламента АР Крым, а уже 12 апреля боевики Гиркина-Стрелкова оккупировали город Славянск. Боевые действия начали распространяться по территории Донбасса и спорт начал отходить на второй и третий планы.

Некоторые города Вооруженным силам Украины удалось деоккупировать, некоторые города и села боевики при поддержке регулярной армии России возвращали под свой контроль. В Луганске, Донецке и других украинских городах Донбасса уже более 10 лет не звучит гимн Украины, молчат футбольные трибуны и не происходит крупных спортивных событий.

Мы предлагаем окунуться в реалии временно оккупированных территорий и посмотреть, какая судьба постигла спортивные арены Донетчины и Луганщины, которые не первый год живут лишь надеждой, что к ним вернется цивилизация и благосостояние, а вместе с ними и большой спорт.

Стадион "Авангард" (Луганск)

Спортивный комплекс был построен в 1951 году и за это время арена пережила две реконструкции, последняя из которых состоялась в 2011 году. Тогда ФФУ приняла решение запретить проведение матчей на стадионе после "того самого" матча Зари против Волыни, когда газон больше напоминал болото.

В 2012 году "Авангард" принимал поединок Суперкубка Украины между донецкими Шахтером и Металлургом, в котором победу одержали "горняки" со счетом 2:0. Последний матч на домашней арене "черно-белые" сыграли 27 апреля 2014 года, после чего вынужденно покинули Луганск.

В том же году стадион пострадал от обстрелов во время попытки прорыва террористов на окраинах города. Долгое время поле и трибуны никто не ремонтировал, но надо ли со временем сделать картинку "вселенского счастья"? Надо, поэтому кураторы из России отремонтировали пострадавшие трибуны, заменили одну букву в слове "Заря" и начали проводить "чемпионат лнр" на "Авангарде".

В 2022 году местные власти заявили о планах снести стадион, а на его месте построить новую арену.

"Сейчас город Москва занялся восстановлением стадиона "Авангард" в центре Луганска, что на улице Оборонная. Готовится проект, и в ближайшее время, скорее всего после Нового года, начнется его восстановление. Скорее всего, там будет не ремонт, а полностью будет возводиться новое здание. Полностью весь "Авангард" будет сноситься: и трибуны, и здания, будет полностью строиться новый стадион", – заявлял тогда Александр Корниенко.

Впрочем, говорить легче, чем делать. На стадионе до войны функционировали детские секции по футболу, боксу, каратэ, легкой атлетике и другим видам спорта. Сейчас почти все они закрыты, а стадион очень медленно, но превращается в заброшенное сооружение.

РСК "Олимпийский", Донецк

Бывший домашний стадион Шахтера был построен в 1958 году архитекторами Ревиным и Голубковым и мог вместить 25 000 болельщиков. Кроме еврокубковых матчей "горняков" и донецкого Металлурга арена принимала поединки юношеского Евро-2009, на котором сборная Украины в финале переиграла сверстников из Англии 2:0.

В 2011 году на стадионе выступала с концертом немецкая группа Scorpions, а летом 2013 года РСК "Олимпийский" стал местом проведения Чемпионата мира по легкой атлетике среди юношей.

Там, где хозяйничает Россия, нет места ни крупным спортивным событиям, ни концертам всемирно известных рок-исполнителей, поэтому стадион стал место проведения околовоенных тренингов. Отметим, что за стадионом все же ухаживают, по сравнению с "Шахтером", который превратился в пустырь в прямом смысле слова.

"Донбасс Арена", Донецк

Невероятный по своей красоте стадион был построен в 2009 году за сумасшедшие 400 миллионов долларов на фоне получения Украиной права проводить матчи Евро-2012 по футболу совместно с Польшей.

Кроме континентального первенства, на стадионе выступали такие исполнители как Гайтана, Рианна, а Мила Йовович лично поздравляла Шахтер с днем рождения.

Летом 2014 года арена стала хабом выдачи гуманитарной помощи Рината Ахметова, однако регулярно подвергалась разрушению фасада из-за обстрелов. Впрочем, в 2017 году боевики "ДНР" решили "экспроприировать" арену в пользу "молодой республики".

Донбас Арена 💔

Без сліз важко дивитися. Там, де «рускій мір», там всюди занепад та смерть. Але ми обовʼязково повернемося 🇺🇦 pic.twitter.com/SsKOnZVUA1 — Oleg Barkov (@OlegBarkov3) September 4, 2023

Сейчас за стадионом иногда ухаживают, а иногда даже проводят концерты. Правда, вместо Рианны и Йовович гости теперь ЧАЙФ и душевнобольная Чичерина. Вместо Барселоны и лондонского Арсенала – ничего, кроме пиар-шоу оккупантов.

Последний свой матч на данный момент Шахтер сыграл дома 2 мая 2014 года. Очень символично, что соперником был Мариуполь, который не просто потерял стадион вследствие прихода на нашу землю россиян, а физически остался без города.

Стадион имени Владимира Бойко (Мариуполь)

Еще одна украинская арена, которая была возведена в 50-х годах прошлого века. С момента постройки в 1956 году домашние матчи здесь проводил Мариуполь, который в разное время назывался Ильичевцем и Металлургом.

С первых дней полномасштабного вторжения арена находилась под постоянными обстрелами, вследствие чего было разрушено большинство административных зданий. Повреждения получили также и поле с трибунами.

Кроме того, как место для пафосных видео боевиков из бригады "Эспаньола" стадион сейчас используется как склад для хранения военной техники и боеприпасов. Оккупационные власти заявили о намерениях отремонтировать арену и даже хотят проводить там матчи, но на примере луганского "Авангарда" хочется верить, что за то время, когда оккупанты соберутся это делать, то их в многострадальном Мариуполе уже не будет.

Стадион "Победа" (Кадиевка)

Арена, которая могла вместить до семи тысяч болельщиков, была построена еще в 1921 году. До войны там проводили свои матчи футбольные клубы Стаханов (по старому названию города) и Виктория.

Кроме футбола, стадион ежегодно принимал любительский теннисный турнир среди мужчин в одиночном разряде. Впрочем, весь спорт покинул "Победу" с приходом россиян в 2014 году.

Как и большинство таких арен, ВС РФ использовали территорию для хранения военной техники, снарядов и как место временного размещения личного состава. Такие решения привели к частичному уничтожению стадиона летом 2022 года, когда ВСУ метко ударили по "Победе", уничтожив около ста боевиков ЧВК "Вагнер".

С того времени стадион находится в разрушенном состоянии, а российские оккупанты теперь ищут другие гражданские места, где можно спрятать своих террористов.

Стадион "Химик", Северодонецк

Арена была построена в 1951 году для местного одноименного клуба, который выступал в низших дивизионах СССР и Украины. Кроме футбола, на спортивном объекте также функционировали детские секции по боксу, легкой атлетике и кикбоксингу.

До 2022 года на арене проходили матчи чемпионата Луганской области по футболу, а также проводились концерты по случаю государственных праздников. Впрочем, все это прекратилось с новым витком российско-украинской войны.

В ходе городских боев и обстрелов из всего возможного неядерного оружия "Химик" был частично разрушен, а до 2024 года на него вообще никто не обращал внимание.

Прошлым летом оккупационные власти заявили о намерениях отстроить арену и даже начали демонтаж старых трибун. Интересный подход функционеров, которые не могут запустить в разрушенном городе больше, чем одну котельную. Впрочем, вице-премьер России Хуснуллин заявил, что восстановление "Химика" планируют завершить до конца 2025 года.

Стадион "Металлург", Бахмут

Еще одна арена провинциального города Донбасса, которая фактически прекратила свое существование. Сооружение было введено в эксплуатацию в 1949 году, а последняя реконструкция была в 2012.

До полномасштабной войны на "Металлурге" проводились различные городские и спортивные мероприятия, в частности юношеский Чемпионат Украины по легкой атлетике в 2018 г. Также на стадионе свои домашние матчи иногда проводил краматорский Авангард, когда "Флаг" находился на восстановлении.

В ходе активных боевых действий 2022-2023 годов стадион был почти полностью разрушен, как и 80% города. Кроме футбольного поля, на территории сооружения находился легкоатлетический манеж, который оккупационные войска несколько починили и начали использовать как место хранения техники. Впрочем, весной 2024 года туда пришел Storm Shadow, после чего арена так и стоит в руинах.

На Донбассе есть еще множество спортивных арен, которые с 2014 года не используются по своему назначению, такие как стадионы "Металлург" в Донецке, "Шахтер" в Хрустальном или "Колос" в Старобельске.

Хочется верить, что к ним еще вернется спорт, гомон болельщиков и радость спортсменов, которые будут одерживать свои первые крупные победы на провинциальных аренах Украины.