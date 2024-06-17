Сидорчук: Это мое последнее Евро, поэтому хочу кайфовать

Полузащитник сборной Украины Сергей Сидорчук готов к тому, что Евро в этом году станет для него последним в карьере.

Об этом игрок рассказал в интервью ВЗБИРНА.

"Это мое третье Евро, и по организации могу сказать, что это лучший чемпионат Европы, где я был. Я понимаю, что это мое, наверное, последнее Евро в карьере. Когда у тебя что-то забирают, ты особенно тепло к этому". относишься. Поэтому я хочу кайфовать от того, что я в этой команде, от того, что я нахожусь на этом турнире. Бельгия? Там все ощущают, что матч с Украиной в последнем туре будет решающим. Меня постоянно спрашивали об Украине, считая это важным матчем. Я считаю фаворитом Германию, а Бельгию тяжело отнести к главным фаворитам", - сказал Сидорчук.

Сидорчук дебютировал за сборную в 2014 году. За это время хавбек отыграл в 61 матче.

Сборная Украины стартует на Евро-2024 уже сегодня, 17 июня, матчем против Румынии. Ранее стало известно, что УЕФА запретила проносить флаги страны-террористки .