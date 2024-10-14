Украина – Чехия: преодолеть проблему спаренных матчей и взять три очка

В понедельник, 14 октября, сборная Украины по футболу проведет матч 4-го тура Лиги наций, в котором формально на своем поле сыграет с командой Чехии. В предыдущем туре подопечные Сергея Реброва одержали победу над лидером квартета из Грузии, и теперь перспективы команды не кажутся столь мрачными, как это было до игры с грузинской сборной.

В победной игре с грузинами наша команда наконец-то нашла баланс между атакой и обороной. Игроки научились вступать в отбор сразу после того, как потеряли мяч. А по уровню командного взаимодействия сборная Украины напоминала своих предшественников образца чемпионата мира-2006, лучшую сборную в истории.

Турнирные расклады

Лига наций – важнейший элемент отборочного турнира к чемпионату мира-2026. И это признает сам Ребров, который на пресс-конференции накануне игры отметил:

"Я никогда не говорил, что мы рассматриваем этот турнир исключительно как подготовку. Через него мы можем попасть на чемпионат мира, потому каждая игра важна".

Два поражения на старте существенно усложнили нашей команде задачу возможного попадания в плей-офф отборочного турнира в случае неудачи в группе. Более того, появилась угроза вылет в третью по значимости Лигу C в самой Лиге наций. Напомним, что у украинцев перед третьим туром было 0 очков, в то время как у грузин – 6, а чехов и албанцев – по 3.

Тем не менее оставался и реальный шанс выиграть групповой этап (и остается он и сейчас) – выиграть все четыре оставшихся матча. Наша команда уже выиграла у Грузии, теперь нужно одолеть Чехию, Албанию и ту же Грузию в ответном матче. И тогда у нашей сборной будет 12 очков.

12 очков может быть в итоговой таблице и у сборной Чехии, которая в пятницу в параллельном матче одолела команду Албании. И для того, чтобы гарантированно опередить Чехию, команде Реброва сегодня нужно побеждать с разницей в 2 мяча и более. Напомним, в первой игре в Чехии украинцы проиграли со счетом 2:3.

Впрочем, если спуститься с небес на землю и перестать мечтать, то стоит заметить, что сейчас наша команда продолжает находиться в статусе аутсайдера турнирной таблицы. У команд Грузии и Чехии по 6 очков, Албании и Украины – по 3. По дополнительным показателям (главный из них – игры между собой), Грузия опережает Чехию, а Албания – Украину.

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Но, с другой стороны, моральное состояние и у команды, и у болельщиков, уже совсем не то, что было еще каких-то четыре дня назад.

Вернулись в старые добрые времена

Накануне, сборная Украины обыграла команду Грузии. Обыграла, прежде всего за счет того, что вынуждена была отказаться от своих принципов игры из-за большого количества травмированных игроков. Тех принципов, которые в команде создает тренерский штаб Сергея Реброва. Можно сказать, что команда вернулась к своим базовым настройкам, тому, благодаря чему сборная Украины достигала результатов в прежние годы, в свои успешные моменты. Это самоотдача (много бегаем), характер и надёжная защита. Это все мы увидели в игре с Грузией.

Главное, что сделала сборная в матче с Грузией, это то, что команда отдала сопернику мяч. Грузины к этому были явно не готовы. Наоборот, они всегда рады отдать мяч своему сопернику. Команда, которую сейчас тренирует Вилли Саньоль редко бывает фаворитом в своих матчах. На Евро-2024 они всегда начинала матчи в роли андердога. И в матчах за выход на чемпионат Европы, где были соперники более высокие по уровню, по классу, по подбору игроков, грузины всегда отдавали мяч сопернику. А выигрывали за счет трех факторов –надежной защиты, контратак, где блистал Хвича Кварацхелия, и сверх энергичного футбола.

В этом же матче сборная Украины решила удивить Грузию, отдав сопернику мяч. Казалось, грузины просто не знали, что делать с этим мячом. У нас же вышли три дебютанта, которые рвали и метали, а их глаза горели. Они сыграли за сборную так, как мы хотим, чтобы наши игроки всегда играли за сборную. Прежде всего стоит отметить Калюжного, который вышел с первых минут и Гуцуляка, пусть формально он и не дебютант, у него второй матч за сборную. В стартовом составе это точно первое появление. К дебютантам также относятся Назаренко и Крыськива. А Таловеров до пятничного матча провел в сборной считанные игровые минуты, а тут вышел в центре защиты.

Про Калюжного отдельно стоит отметить, что он удивил тем, что сыграл не хуже, чем Степаненко в последние несколько лет. Конечно, не на уровне лучшей версии капитана Шахтера, когда Тарасу было 25 лет, но сыграл не хуже, чем Степаненко в последние два-три сезона.

Наконец, Мудрик побил все рекорды по отборам и по выигранным единоборствам. Михаил, который привык, в основном, включаться в игру где-то пять раз за матч – кого-то обыграть и пробить, в пятницу весь матч пахал. Такого Мудрика мы давно не видели.

Проблема двух спаренных матчей

Что теперь ждать? Прежде всего, не стоит забывать, что у сборной Украины уже много лет существует проблема спаренных игр, когда вторая игра следует через два дня на третий. Это всегда было и эта проблема, к сожалению, никуда не девается. При этом, нельзя сказать, что у команды обязательно, лучше получается первый матч. Нет, может быть и наоборот. Но, практически всегда, один матч команда проводит намного лучше второго.

УАФ

Что касается нынешнего конкретного случая, то наверняка Ребров поменяет игроков там, где их можно поменять. Скажем, Конопля и Тимчик равнозначные кандидатуры на правом фланге обороны. Если первый матч играл Конопля, то сегодня, скорее всего, стоит ждать Тымчика. То же самое и на правом фланге атаки. В матче с Грузией там был Гуцуляк, а уже сегодня, возможно, стоит ждать Зубкова. Это довольно равнозначные игроки. И замену стоит ждать не потому, что кто-то из них сильнее, а исключительно потому, что кто-то более свежий. Вполне возможно, что Ребров поменяет Довбика, который провел, откровенно говоря, не слишком удачный матч. Многие специалисты прямо говорят, что Артем провалил матч против Грузии. Возможно, выйдет и Яремчук в стартовом составе.

Кроме того, Степаненко плавно подводили ко второму матчу. И тут вопрос, будет ли играть не совсем здоровый Степаненко или уставший Калюжный? Кому из них доверит Ребров... Там, где можно будет поменять кого-то, где без потери качества Ребров на 100% выпустит более свежих игроков. Ну и, конечно же, нет альтернативы Судакову, Шапаренко, Мудрику. Они будут однозначно играть со стартовых минут, если, не дай Бог, ничего не случится.

Тяжелое поле в Познани и фартовый Вроцлав

Согласно календарю Лиги наций в октябре сборная Украины проводит два домашних матча подряд. И подопечные Сергея Реброва задействовали для этих игр два разных стадиона. Матч с Грузией прошел в Познани, в то время как игра с Чехией состоится во Вроцлаве. При этом, после первого матча, многие сетовали на состояние газона в Познани. Мнение партнеров обобщил Илья Забарный, который общался с прессой накануне игры с Чехией:

"Поле действительно было в ужасном состоянии, это не уровень сборных. Что касается Вроцлава, то, можно сказать, это фартов ы для нас стадион. Но мы понимаем, что будет трудная игра, и что нам нужна только победа. Также я хочу поблагодарить болельщиков, пришедших на предыдущую игру. Приглашаю всех, кто может прийти и поддержать нас завтра, ведь это важно как для нас, так и для всей страны".

При этом, Лех из Познани сейчас занимает 1-е место в Экстраклассе, элитном дивизионе чемпионата Польши. И уже в следующем году команда может сыграть в еврокубках, принимая соперников на арене с плохим качеством газона.

Соперник - крепкий середняк

Сборная Чехии является крепким середняком европейского футбола, завсегдатаем чемпионата Европы, но только однажды, в 2006 квалифицировалась на чемпионат мира. Тогда, в Германии, в отличие от украинцев, дошедший до 1/4 финала, чехи остановились на стадии группового этапа.

Куда более успешными выглядят выступления команды на Евро, где она даже доходила до финала. В решающем матче Евро-96 сборная Чехии только в дополнительное время уступила команде Германии, 1:2. Причем, в то время существовало правило "золотого гола", и после удара Оливера Бирхоффа на 95-й минуте матч был прекращен. Правило "золотого гола" в плей-офф в футболе просуществовало с 1993 по 2004 годы.

Также команда доходила до полуфинала Евро-2004. Но, в основном, ограничивалась выступлениями на групповой стадии чемпионатов Европы. Также было и минувшим летом, но полях Германии. Чехи набрали лишь одно очко, сыграв вничью с командой Грузии (1:1), но проиграли Португалии и Турции (с одинаковым счетом 1:2) и, набрав 1 очков и заняв последнее место в группе, выбыли из дальнейшей борьбы на турнире.

Отстояли тренера

Что касается противостояния Украина – Чехия, то в первой очной игре в нынешней Лиге наций, в сентябре, украинцы проиграли 2:3. Наверное, счет в том матче был не по игре. Об этом говорил и Ребров, акцентируя внимание на том, что команда нанесла 20 ударов по воротам соперника. Это, действительно, очень крутой показатель. И, да, возможно, сборная Украины заслужила ничью.

Это был специфический матч для команды Чехии, потому что на кону стояла судьба главного тренера. Чехия, как и Украина, провалилась на Евро, и Чехия, как и Украина, проиграла первый матч Лиги Наций. Только если Украина проиграла Албании со счетом 1:2, то Чехия проиграла Грузии – 1:4. Соответственно, матч против Украины был моментом истины для тренера. И было интересно посмотреть, как команда отреагирует на повальную критику в СМИ и, главное, сыграет ли за своего тренера. И чехи сыграли за Ивана Гашека. Много было игровых нюансов, но, главное, футболисты выложились полностью за себя и за своего тренера. И реально отстояли работу для наставника. Наконец, стоит сказать что в минувшую пятницу команда Чехии обыграла сборную Албании (2:0) и, кажется, все-таки пришла в себя после этого фиаско от Грузии, когда повисла на волоске судьба тренера.

Сейчас же перед сборной Чехии снова стоит вопрос тактики. Захочет ли команда Украины сыграть в свой футбол, в который она пыталась играть при Реброве, или снова, как с грузинами, попытается сыграть от соперника. Мол, мы будем ждать, пока вы будете ошибаться.

Основной козырь сборной Чехии – очень крепкая физически команда. Среднего общего класса в ней, наверное, побольше, чем у грузин. Потому что если у грузин отбросить Кварацхелию и Мамардашвили, то получится крайне посредственный подбор исполнителей, а в защите так вообще беда. В Чехии все-таки средний уровень футболистов будет повыше и с ними, наверное, придется попотеть еще больше, чем с грузинами. Поэтому просто отдать мяч чехам и ждать, пока они ошибутся, наверное, этого будет мало для победы. Надо будет что-то показывать еще. А сможет ли Мудрик опять организовать гол на ровном месте – тоже вопрос. При всем том, что сборная Украина неплохо играла против грузин, она создала только два момента.

Фаворит у букмекеров с минимальным преимуществом

На котировках букмекерских контор сборная Украины является фаворитом, но с минимальным преимуществом. Шансы команд практически равные. Так, украинские эксперты ставят на победу сборной Украины из расчета 2,71 к 1, в то время как на победу Чехии – 2,78, а на ничью – 3,25 к 1.

Что касается мировых контор, то средняя ставка на победу украинцев составляет 2,66, в то время как на команду Чехии – 2,71, а на ничью – 3,22.

Где смотреть?

Матч Украина – Чехия можно будет посмотреть в эфире Т2 на телеканале "MEGOGO Спорт" и местных телеканалах "Суспільного" ("Суспільне Київ", "Суспільне Полтава", "Суспільне Житомир" и т.д.), кабельных сетях и IPTV (кроме ОТТ).

В Интернете матч будет доступен эксклюзивно на MEGOGO: на канале "MEGOGO Футбол Первый", в разделе "Спорт" и на специальном поп-ап канале в разделе "Телевидение" в день события по подпискам "Максимальная" и "Спорт".

Игра начнется в 21:45 по киевскому времени.

Ответственный редактор – Станислав Лысак