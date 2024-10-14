Тайное оружие "сине-желтых" и тяжелый выбор Реброва. 5 интриг матча Украина – Чехия

Сборная Украины проведет матч 4-го тура Лиги наций с Чехией. Соперник опережает "сине-желтых" на 3 балла и намерен укрепить свое положение во главе группы 1 дивизиона Б. Встреча состоится 14 октября, начало – в 21:45. После победы в игре с Грузией команду Сергея Реброва устроит только победа.

Чемпион традиционно обращается к главному перед важной игрой. Какие игровые качества оппонента нуждаются в дополнительном внимании? О ком из состава номинальных хозяев матча во Вроцлаве следует поговорить отдельно? Что может предложить визави Украина, чтобы тот был ошеломлен? Об этом, и не только – в нашем материале.

Как нивелировать главную угрозу от чехов?

Преимущество в воздухе и силовой борьбе являются важными факторами, на которые будет опираться коллектив Ивана Гашека в попытке навязать свою волю и ход событий на поле. Как показало первое противостояние команд в сентябре, справиться с такими козырями соперника, которые часто превращались в оружие массового уничтожения украинских надежд, игроки Реброва могли далеко не каждый раз.

Futbal.cz

Похоже, выход лишь один – асимметричный ответ, к которому нередко, однако далеко не всегда, а главное – не так успешно, как хотелось, прибегала Украина. Продвижение мяча за счет точных остроумных передач, включение скорости на каждом плацдарме поля, остроумные неочевидные решения – такие бесхитростные замыслы снова пригодятся "сине-желтым".

Обратится ли Ребров к проверенному тактическому замыслу во имя неожиданности для соперника?

Последние минуты игры с Грузией Украина доигрывала по схеме 5-1-3-1, когда появление Александра Сватка позволило сформировать трио в центре защиты с Максимом Таловеровым и Ильей Забарным, а Николай Матвиенко по-прежнему закрывал левый фланг. Такого же тактического построения в смысле игры в защите Украина придерживалась и в матче на Евро-2024 с Бельгией.

Фото: Дан Балашов

Сценарий, при котором игра с чехами будет не просто сложной, а даже более тяжелой, чем противостояние с Грузией, более чем вероятен. Обе команды сделают ставку на результат, а не те или иные "красоты" в игре. Так что, учитывая все обстоятельства, получение дополнительного футболиста в защите своих ворот может стать важным фактором защиты от нежелательных неожиданностей.

Насколько масштабной будет ротация?

Учитывая существенные кадровые проблемы, говорить о всей необходимой широте выбора у тренерского штаба не приходится. Однако следует учитывать и фактор усталости и невозможности полноценного восстановления после предыдущего матча, когда на соответствующие процедуры игроки имеют, считай, чуть более 48 часов.

Фото: Дан Балашов

Александр Тымчик, Богдан Михайличенко, Дмитрий Крыськив, Александр Назаренко, Александр Зубков и Владислав Ванат. Похоже, появление этих и других, указанных ниже, футболистов даже с первых минут достаточно вероятно, и может позволить существенно освежить игру главной команды Украины.

Найдется ли место на поле Степаненко?

Ребров подтвердил, что хавбек Шахтера сможет помочь сборной в нашем матче. И в случае готовности 35-летнего футболиста появиться уже с первых минут этот фактор перед стартовым свистком выглядит одним из ключевых.

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Капитан Шахтера – сверхопытный игрок, который и с ростом в 181 сантиметр является одним из лучших в составе "сине-желтых" футболистов по показателю игры на втором этаже. Убедителен Степаненко и в умении выгрызать мяч "на земле", и по этому умению точно даст фору Ивану Калюжному. Другое дело, как видит его роль в игре Ребров. Впрочем, не стоит исключать и такой вариант развития событий, при котором увидим в игре Калюжного и Степаненко одновременно. Это может произойти не со стартового свистка, а по ходу встречи, если "сине-желтым" придется "зацементировать" или стабилизировать ситуацию в опорной зоне или на стандартах.

Буяльский как главный козырь: рискнет ли тренерский штаб воплотить основное преимущество через противоречивую фигуру?

Чехия не является той командой, которая умеет и любит находить противодействие командам, оказывающим давление через методические продуманными действия низовыми передачами. И когда в сентябрьском матче Украине удавались хоть зародыши таких действий, у соперника возникали ощутимые трудности.

ФК Динамо

Виталий Буяльский был одним из 6 футболистов в заявке сборной, которые игровые минуты с Грузией не получили. Таким образом, "связной" Динамо точно сохранил свежесть. Как известно, капитан столичного клуба – мастер плетения комбинационной игры перед и в штрафной площадке соперника и завершения атак, и вообще как никто знает, что такое продуктивная гра низом. Так, при некоторых обстоятельствах мощные физически чехи могут смять и протиснуть Буяльского, который выдающимися габаритами не отмечается, однако такая же судьба может ожидать и Николая Шапаренко, Георгия Судакова или Дмитрия Криськива, а в умении выбрать неочевидный и нестандартный вариант развития атаки представитель Динамо каждого из этих коллег по амплуа сильнее.