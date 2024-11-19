Определилась заявка сборной Украины на решающий матч Лиги наций против Албании

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров определился с перечнем футболистов, на которых рассчитывает в матче 6 тура Лиги наций против Албании.

Об этом сообщила Украинская ассоциация футбола.

В официальную заявку "сине-желтых" на этот поединок вошли 23 футболиста за исключением Владислава Ваната.

Заявка Украины на матч против Албании

Вратари: Георгий Бущан, Анатолий Трубин, Дмитрий Ризнык.

Защитники: Ефим Конопля, Алексей Сыч, Максим Таловеров, Валерий Бондарь, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Зинченко, Николай Матвиенко.

Полузащитники: Владимир Бражко, Михаил Мудрик, Георгий Судаков, Николай Шапаренко, Александр Назаренко, Дмитрий Крыськив, Егор Ярмолюк, Алексей Гуцуляк, Александр Зубков, Иван Калюжный.

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Нападающие: Роман Яремчук, Артем Довбик.

Стартовый свисток матча между Украиной и Албанией прозвучит в 21:45 по киевскому времени. Напомним, что наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка.

Кроме игры команды Сергея Реброва, в этот день состоится еще восемь матчей группового этапа Лиги наций.

Заметим, что в случае поражения или ничьей Украина останется на последнем месте. Если же "сине-желтые" победят, то точно окажутся выше Албании. А если в параллельном матче Чехия преодолеет Грузию, то украинцы поднимутся на 2 строчку и сразятся в плей-офф за выход в Дивизион А.