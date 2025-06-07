Сборная Украины объявила заявку на матч против Канады

Сборная Украины объявила заявку из 25 игроков на товарищеский матч против Канады на турнире в Торонто.

Об этом сообщила пресс-служба УАФ.

Так, в список попали все доступные футболисты, кроме Владислава Дубинчака, который ранее заболел ветрянкой.

Заявка сборной Украины

Вратари: Андрей Лунин (Реал Мадрид, Испания), Анатолий Трубин (Бенфика Лиссабон, Португалия), Дмитрий Ризнык (Шахтер Донецк).

Защитники: Николай Матвиенко, Валерий Бондарь (оба – Шахтер Донецк), Александр Тымчик, Богдан Михайличенко (Полесье Житомир), Александр Мартынюк (Александрия), Илья Забарный (Борнмут, Англия), Максим Таловеров (Плимут, Англия), Евгений Чеберко (Коламбус Крю Колумбус, США).

Полузащитники: Николай Шапаренко, Николай Михайленко, Александр Пихаленок, Владислав Кабаев (все – Динамо Киев), Георгий Судаков, Егор Назарина, Артем Бондаренко (все – Шахтер Донецк), Алексей Гуцуляк, Александр Назаренко (оба – Полесье Житомир), Иван Калюжный (Александрия), Виктор Цыганков (Жирона, Испания), Александр Зинченко (Арсенал Лондон, Англия), Александр Зубков (Трабзонспор Трабзон, Турция).

Нападающий: Роман Яремчук (Олимпиакос Пирей, Греция).

УАФ

Стартовый свисток первого матча товарищеского Canadian Shield прозвучит в 22:30 по киевскому времени.

Ранее главный тренер Канады Джесси Марш высказался об отношении президента США к Украине.