Чудеса футбола по-канадски: сильнейшая в истории сборная, звезды-иммигранты и чемпионат, где много украинцев

Уже сегодня сборная Украины сыграет товарищеский матч с Канадой, и перед тем, как команды выйдут на поле, Чемпион рассказывает о нюансах футбола в стране, где балом правит хоккей.

Сборная Канады – серьезный соперник?

Недооценивать их точно не нужно.

В рейтинге ФИФА Украина сейчас 25-я, а Канада – 30-я. Еще никогда в истории "Кэнакс" не были так высоко.

"Это самый сильный состав, который когда-либо был у Канады, – говорил в марте их тренер Джесси Марш. – Мы прошли долгий путь как команда. Ребята прошли немало еще до моего появления. Думаю, каждый наш шаг готовил нас к все большим вызовам".

В тот раз "Кленовые" нацеливались на победу в Лиге наций КОНКАКАФ, однако не удалось – проиграли Мексике 0:2, прежде чем победили США 2:1.

Победа над американцами получилась "политической" из-за заявлений Дональда Трампа, что привлекло к команде внимание СМИ.

Так-то она им обычно обделена, ведь национальным видом спорта в Канаде является хоккей. Еще здесь развиты другие зимние виды спорта, а в Торонто базируются клубы баскетбольной НБА и бейсбольной МЛБ. Футбол, или соккер – для энтузиастов.

Это где-то сенсационно, что здесь выросли звезда Баварии Альфонсо Дэвис и третий лучший снайпер в истории Лилля Джонатан Дэвид.

Раньше такого не было.

Последний трофей Канада выиграла еще в 2000 году, шокировав всех на Золотом Кубке КОНКАКАФ.

На чемпионатах мира она играла дважды – в 1986-м заняла последнее, 24-е место, а в 2022-м стала предпоследней, 31-й.

Не судите о Канаде по тому провалу! За годы, прошедшие после Катара, она очень омолодилась и добавила, что убедительно доказала на Копа Америка-2024, где только в серии пенальти уступила Уругваю 3-е место. Дэвид, Дэвис, а еще Мойз Бомбито, Исмаэль Коне провели сильный турнир.

Почему они в основном темнокожие?

Потому что местные школьники мечтают играть, как Грецки и Лемье, а не Месси с Роналду.

Еще там популярен канадский футбол – почти то же самое, что американский, с некоторыми техническими различиями.

Соккер же в Канаде – спорт преимущественно иммигрантов.

Энерджайзер Баварии Альфонсо Дэвис родился в Гане в семье беженцев из Либерии, а в Канаде они оказались, когда ему было 5 лет. Свой паспорт с кленовым листом он получил за неделю до дебюта в национальной сборной в 2017-м.

Джонатан Дэвид и вовсе родился в Нью-Йорке в семье гаитян, которые вскоре вернулись домой, а затем снова эмигрировали – теперь уже в Оттаву, где он и вырос.

Кайл Ларин, забивающий за Мальорку, – потомок гастарбайтеров из Ямайки.

Центральный хав Ванкувер Уайткепс Али Ахмед – сын беженцев оромо из Эфиопии.

И так почти весь состав.

Они представляют Канаду, где только 5% населения темнокожие, однако издалека напоминают Ямайку или Панаму. На Копа Америка-2024, проходившем в США, этим "Кэнакс" досталось.

"Наших игроков били по голове, их обзывали расисты как вживую, так и в соцсетях. На протяжении турнира к нам относились, как к людям второго сорта", – жаловался Марш.

Вместе с тем, сложные личные истории становления придают Канаде характер. Это волевая сборная, которая хорошо держит удар и способна на камбэки. США на себе это почувствовали совсем недавно.

On this day in 2024, Alphonso Davies scored this stunner against Real Madrid in the Champions League semifinal.



Take a bow, Phonzie 🔥pic.twitter.com/dLYsWXy4dk — DW Sports (@dw_sports) May 8, 2025

Кто является лидерами Канады?

Не только сейчас, но и во всей футбольной истории Канады не было более успешного игрока, чем Альфонсо Дэвис.

Даже несмотря на частые травмы, 24-летний левый фулбек уже набегал 226 матчей (14 голов) за Баварию, шесть раз становился чемпионом Германии, выигрывал Лигу чемпионов.

В сборной Канады он уже давно с капитанской повязкой:

"Когда я стоял и смотрел , как США поднимают Кубок и получают медали, это было очень тяжело. В тот день произошел как бы перелом в нашем сознании. Все сказали: "Если мы хотим побеждать, нужно меняться". И мы меняем наш менталитет".

Другая большая звезда – Джонатан Дэвид, который за 5 сезонов в Лилле забил 109 голов. В прошлой ЛЧ канадец шокировал Реал, Ливерпуль, Ювентус, Атлетико. Ну, и еще он живая легенда черновой работы. 1172 попытки скоростного прессинга на чужой половине от Дэвида – рекорд сезона в европейских топ-лигах.

Центральный хав Стивен Эустакиу – основной в Порту. Надежная рабочая лошадка.

Вингер Тейджон Бьюкенен на контракте в Интере, но эффективности, которая была в Брюгге, ему на новом уровне еще не хватает.

Наконец, тренер Джесси Марш имел хорошую карьеру в системе Ред Булл, которую загубил, провалившись в РБ Лейпциг в 2021-м. Это и был его первый шаг на пути в Канаду.

Ну, и бонус – в этой компании мог быть Омар Мармуш, который рос в Торонто у родителей-гастарбайтеров, но от канадского предложения отказался и выбрал Египет.

За Канаду играют ребята из канадского чемпионата?

И да, и нет.

Поскольку футбол в Канаде развит неоднородно, а страна просто огромна, то и структура лиг сложна.

На ее вершине три клуба-участника американской МЛС – Ванкувер Уайткепс, ФК Торонто и КФ Монреаль.

Ниже по иерархии идет Канадская Премьер-лига – единственный профессиональный чемпионат в стране. Он был основан в 2019 году, однако команд совсем мало – 8. Доминирует здесь Фордж из Гамильтона (4 титула), а самым интересным кейсом выглядит Атлетико Оттава – дочерний клуб Атлетико Мадрид.

Еще ниже располагаются полупрофессиональные лиги, которых в Канаде море. Например, в провинции Торонто действует Канадская лига соккера, напоминающая турнир диаспор – Serbian White Eagles, Toronto Croatia, Italia Shooters, FC Ukraine United.

Да-да, FC Ukraine United!

В этом клубе в разное время засветилось немало известных в отечественных лигах игроков, как Олег Керчу, Любомир Гальчук, Олег Шутов, Вадим Гетьман.

Также украинцы с других команд Сергей Ивлев и Николай Темнюк становились лучшими бомбардирами лиги.

О реалиях провинциального канадского футбола как-то рассказывал Игорь Яворский, который приезжал в 2015 году тренировать Атомик Селектс из Торонто:

"Футболисты там играют как любители, а деньги зарабатывают, устроившись на работу: на стройку, электриком – кто что умеет. Заработать можно неплохо, ведь в Канаде за час платят в среднем 15-20 долларов. Но совмещать работу с тренировками сложно. Да и стимул играть не очень большой. Речь не только о деньгах. Условия таковы, что даже заняв первое место, в классе мы не повышались. Все потому, что высшего эшелона банально не существует. Выше только МЛС, а это уже американская лига. Чтобы заявиться туда, нужно по принципу НБА или НХЛ иметь деньги, то есть предоставить финансовые гарантии, построить футбольный стадион".

Вы скажете – эй, а что же объединяет закрытые канадские лиги, где никто не вылетает и никто не поднимается в классе?

А ответ такой – национальный кубок, который здесь называют Канадским чемпионатом.

В нем участвуют все – от полупрофи до клубов МЛС. Собственно, именно Торонто, Ванкувер и Монреаль и выиграли все трофеи, что неудивительно; они на другом уровне по сравнению с остальными. Также эти три клуба единственные в Канаде отправляют игроков в национальную сборную – обычно по 2-3 от каждого.

По меркам МЛС канадские клубы не гранды. Только раз они выигрывали главный трофей – это был Торонто имени Себастьяна Джовинко в 2017-м.

Также на счету канадцев нет международных трофеев. В этом году Ванкувер Уайткепс сенсационно дошли до финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ, где их уничтожил мексиканский Крус Асуль – 5:0.

Не взрослый, а детский клубный футбол – вот в чем сильна Канада. Того же Дэвида до 18 лет тренировал полупрофессиональный Ottawa Internationals Soccer Club – и не испортил.

Зачем Канаде спарринг с Украиной?

Уже через год Канада вместе со США и Мексикой будет принимать ЧМ-2026 – вот они и готовятся.

Речь идет не только о выступлениях на поле – мини-турнир с Украиной, Новой Зеландией и Кот-д'Ивуаром также испытает их отели, стадионы.

Такая себе проба пера для всех причастных.

С точки зрения результата важно помнить – в деле не будет сильнейшей Канады. У "Кэнакс" травмированы баварец Дэвис, Алистер Джонстон из Селтика и Мойз Бомбито из Ниццы – то есть, защита будет резервной. Вдобавок не сыграет из-за операции Джеймс Осорио – это такой Шапаренко из Торонто.

Другая очень важная деталь – это не формально товарищеский, а действительно дружеский матч. Тренер Марш дал это понять еще до игры:

"Как американца, меня беспокоит отношение, которое мы проявили к президенту Украины, отсутствие уважения с нашей стороны. Мы не знаем, как это – проходить через то, что прошли эти игроки, тренер, федерация. Я хочу просто выразить нашу поддержку".

Вот почему именно Украина – потому что она подходит по уровню и она друг.

Так-то у Канады впереди еще много вызовов, и первоочередной – сохранить в стране Ванкувер Уайткепс, которых выставили на продажу и могут вывезти в США.

Вместе с тем, уже сейчас с "кленовых" стоит брать пример. Их умение воспитывать звезд в условиях минимального общественного интереса и нелогичного, дворового чемпионата – это уникальная история. Страшно представить, что они смогут, если футбол в Канаде станет хотя бы наполовину таким же популярным, как хоккей на льду.