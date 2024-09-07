Италия впервые за 70 лет одолела Францию на выезде: обзор матча Лиги наций

Сборная Италии одержала победу над Францией в рамках первого тура Лиги наций УЕФА. Эта победа стала для "Скуадра Адзурры" первой на территории "Пятой республики" с 1954 года, когда итальянцы оказались сильнее соперника в товарищеской игре.

Брэдли Баркола забил самый быстрый гол в истории сборной Франции, отличившись на 13-й секунде.

Обзор матча

Лига наций УЕФА-2024/25

1 раунд

Лига А, Группа 2

Франция — Италия 1:3 (1:1)

Голы: 1:0 - 1 Баркола, 1:1 - 30 Димарко, 1:2 - 51 Фраттези, 1:3 - 74 Распадори

Напомним, вчера, 5 августа, в группе А1 Португалия с голом Криштиану Роналду смогла удержать преимущество Хорватии, а Польша расписала результативную ничью с Шотландией.

Вторую победу в своей истории одержала команда Сан-Марино, которая благодаря голу Сенсоли обыграла Лихтенштейн.

Напомним, сборная Украины — свой первый матч в группе В1 Лиги наций сыграет 7 сентября. В Праге "сине-желтые" будут принимать Албанию на стадионе "Epet Arena". 10 сентября на стадионе Eden Aren украинцы сыграют выездной поединок против команды Чехии.