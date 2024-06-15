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Испания сыграет с Хорватией, Италия встретится с Албанией: расписание матчей Евро-2024

Олександр Булава — 15 июня, 08:30
Испания сыграет с Хорватией, Италия встретится с Албанией: расписание матчей Евро-2024

В субботу, 15 июня, на чемпионате Европы по футболу будет сыграно три матча.

В группе А1 тур завершат национальные команды Венгрии и Швейцарии. Поединок состоится в Кельне.

Также приступят к борьбе на турнире команды по квартету В, где Испания сыграет с Хорватией, а Италия встретится с Албанией.

Евро-2024, Германия
 1 тур,
 Группа А

16:00 Венгрия - Швейцария

Группа В

19:00 Испания - Хорватия

22:00 Италия - Албания

В преддверии сборная Германии разгромно победила Шотландию в матче-открытии турнира.

Напомним, Евро-2024 проходит с 14 июня по 14 июля в Германии. Матчи континентального первенства будут принимать 10 городов: Берлин, Кельн, Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт-на-Майне, Гельзенкирхен, Гамбург, Лейпциг, Мюнхен, Штутгарт.

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