Испания сыграет с Хорватией, Италия встретится с Албанией: расписание матчей Евро-2024

В субботу, 15 июня, на чемпионате Европы по футболу будет сыграно три матча.

В группе А1 тур завершат национальные команды Венгрии и Швейцарии. Поединок состоится в Кельне.

Также приступят к борьбе на турнире команды по квартету В, где Испания сыграет с Хорватией, а Италия встретится с Албанией.

Евро-2024, Германия

1 тур,

Группа А

16:00 Венгрия - Швейцария

Группа В

19:00 Испания - Хорватия

22:00 Италия - Албания

В преддверии сборная Германии разгромно победила Шотландию в матче-открытии турнира.

Напомним, Евро-2024 проходит с 14 июня по 14 июля в Германии. Матчи континентального первенства будут принимать 10 городов: Берлин, Кельн, Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт-на-Майне, Гельзенкирхен, Гамбург, Лейпциг, Мюнхен, Штутгарт.