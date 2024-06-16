Первая ничья на Евро-2024: Дания расписала мировую со Словенией

Сборная Дании по футболу расписала мировую со Словенией в матче первого тура чемпионата Европы по футболу.

Поединок завершился со счётом 1:1. На 17-й минуте забил мяч Кристиан Эриксен. Это произошло ровно через 1100 дней после того, как у него остановилось сердце Евро-2020. На этом результативные действия в первом тайме завершились.

Во второй половине много моментов не было, однако в последние 20 минут словенцы начали стабильно создавать напряжение у ворот соперника и, наконец, смогли сравнять счет ударом с предела штрафной после углового.

Евро-2024, Германия

Группа С, 1 тур

16 июня

Словения — Дания 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 - 17 Эриксен, 1:1 - 77 Янжа

Словения: Облак, Янжа, Бийол, Дркушич, Карничник, Млакар (Целарь 75), Елшник (Станкович 75), Черин, Стоянович (Вербич 67), Шешко (Куртич 90+5), Шпорар (Брекало 90+5)

Дания: Шмейхель, Вестергор, Андерсен, Кристенсен (Меле 79), Кристиансен, Гейбьерг (Нергор 83), Юльманн (Делейни 89), Бах, Эриксен, Гейлунн (Поульсен 83), Винд (Дольберг 83)

Предупреждение: Стоянович 54, Целар 85 — Юльманн 50

Напомним, чемпионат Европы-2024 проходит с 14 июня по 14 июля в Германии. Кроме словенцев и датчан в группу С также попали Англия и Сербия. Они сыграют свой матч сегодня, 16 июня, в 22:00 по киевскому времени.