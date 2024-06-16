Сборная Англии с голом Беллингема одолела Сербию в 1 туре Евро-2024

Сборная Англии победила Сербию в первом туре Евро-2024.

Матч завершился со счётом 1:0.

Сборная Англии с первых минут поединка завладела инициативой и отличилась быстрым голом. На 13-й минуте игры полузащитник Реала Джуд Беллингем головой расстрелял ворота сербов после навесной передачи Букайо Сака.

Во второй половине игры сербы завладели инициативой и пытались больше контролировать матч. Однако англичане хорошо защищались и не позволяли соперникам создавать опасность у своих ворот.

Евро-2024, Германия

Группа С, 1 тур

16 июня

Сербия - Англия 0:1 (0:1)

Гол : 0:1 - 13 Беллингем

Отметим, что в группу С также попали Дания и Словения, завершившие свой матч вничью .

Напомним, Евро-2024 проходит с 14 июня по 14 июля в Германии. Матчи континентального первенства будут принимать 10 городов: Берлин, Кельн, Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт-на-Майне, Гельзенкирхен, Гамбург, Лейпциг, Мюнхен, Штутгарт.