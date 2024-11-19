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Албанские "орлы" высоко взлетели: итальянский опыт, 30-летняя система и удачная селекция

Андрій Кудирко — 19 ноября 2024, 09:30
fshf.org
Албанские орлы высоко взлетели: итальянский опыт, 30-летняя система и удачная селекция

Последний соперник сборной Украины в групповом раунде Лиги наций УЕФА – команда Албании – оказалась в шаге от невероятного для себя достижения – подъема в Дивизион А, где собрана элита европейского футбола.

Для достижения этой цели (или мечты – кому как нравится) албанцам сегодня нужно побеждать "сине-желтых" и рассчитывать на приятный для себя результат параллельного матча в чешском Оломоуке. Текстовая трансляция игры – на нашем сайте.

Сборная Албании – сборная Украины: анонс решающего матча Лиги наций

С другой стороны, Албания в случае поражения от команды Сергея Реброва вполне может вылететь и обратно в Дивизион С, откуда поднялась благодаря удачному выступлению в цикле ЛН-2020/2021.

При нынешнем турнирном расписании в нашем квартете все может поменяться очень радикально.

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С заднего двора – в финальный турнир

Но мы не станем погружаться в прогнозы и гадания, а попытаемся понять, как на сборную Албании распространяется уже ставшая мемом фраза: "сегодня в мире уже все научились играть в футбол". Когда настал тот момент, когда и албанцы сделали столь мощный шаг вперед, что сумели оказаться рядом с командой Украины?

Болельщики со стажем, эрудиты или просто любители истории хорошо знают – Албания всегда находилась где-то на заднем дворе футбольного хозяйства Европы. Сборная страны не была даже стабильным участником отборов в Чемпионаты мира или Европы, а когда участвовала, то почти всегда была поставщиком очков.

Так, иногда случались победы вроде ничьей с вицечемпионами мира немцами в 1967-м или победы над будущими полуфиналистами ЧМ-1986 бельгийцами во время квалификации этого турнира. Однако это были эпизоды на общем неперспективном фоне.

И вот случается чудо – сборная Албании пробилась в финальный турнир Евро-2016!

Конечно, это был турнир, на котором впервые число участников было увеличено на 50% – с 16 до 24. Но албанцы в отборе заняли второе место, потерпев лишь два поражения и оставив за спиной Данию, Сербию и Армению.

Недоступными стали только португальцы, хотя единственное поражение в отборе они потерпели именно от Албании – 0:1.

Что произошло? Откуда у команды, которая десятилетиями плелась в хвосте, появились такие силы?

Албания нашла их за границей. И дело не только в тренерских кадрах – иностранные специалисты стабильно начали работать с этой национальной командой еще с 2002-го – итальянцы (Джузеппе Доссена, Джанни Де Бьязи), немцы (Ганс-Питер Бригель), хорваты (Отто Барич, Иосиф Куже ), нидерландец (Ари Ган).

Джузеппе Доссена

Джузеппе Доссена

juvefc.com

Дело – в игроках.

Албанская система юношеских сборных: 30 лет без успехов

В Албанской футбольной ассоциации кто-то умный пришел к выводу, что можно воспользоваться богатым потенциалом албанской диаспоры. И в национальную команду начали активно привлекать футболистов с албанскими корнями, которые либо родились за границей, либо оказались там в юном возрасте. Но всех их объединяет наличие качественного футбольного образования, полученного в Швейцарии, Италии, Греции, Германии, Англии, Испании и Северной Македонии.

Ведь подготовка своих талантов, мягко говоря, не имеет в Албании богатых и плодотворных традиций. В возрастной категории U 17 балканцы лишь однажды пробились в финальный турнир - на Евро-1994 в Ирландии, с которого украинские футболисты под руководством Владимира Киянченко привезли бронзовые награды. Албанская команда проиграла два матча в группе и сыграла вничью с Беларусью – 1:1. И это ее величайший успех на юношеском уровне.

За прошедшие с тех пор 30 лет юношеские сборные Албании всего четыре раза проходили первый этап отбора и попадали в элит-раунд в категории U 17 (2003, 2012, 2014, 2023) и дважды в категории U 19 (2005, 2008). О финальных турнирах речь вообще не идет.

Конечно, одаренные ребята могут найтись и в слабых сборных, но мы говорим не об единичных случаях, а о системности на протяжении многих лет.

Несколько больше прогресса можно отметить в выступлениях молодежной сборной Албании, главное достижение которой – выход из отборочной группы – произошло 40 лет назад. Справедливости ради: сборная U 21 постепенно добавляла в качестве результатов: если в отборе Евро-2006 – всего 9 очков, то Евро-2017 – 12, Евро-2021 – 14, а в отборе Евро-2025 – вообще 16. Правда, даже с таким показателем албанцы финишировали только четвертыми – после Румынии, Финляндии и Швейцарии.

Селекция – залог албанского чуда

Той самой Швейцарии, футболистов из системы подготовки которой в составе национальной сборной Албании сразу четверо – защитники Арлинд Ведьти и Адриан Байрами, полузащитники Недим Байрами и Амир Абраши. Все они родились в Швейцарии, заиграны за младшие сборные Швейцарии, но согласились выступать за команду родины своих предков.

Недим Байрами

Недим Байрами

fshf.org

Именно благодаря массовому привлечению таких новобранцев сборная Албании сумела совершить свой исторический прорыв к финальному турниру Евро-2016. Они и раньше были, но речь идет уже о промышленных масштабах.

Из 23 футболистов, внесенных итальянским тренером Джанни Де Бьязи в заявку Чемпионата Европы 2016 года, 8 родились в Швейцарии, Германии и Северной Македонии (плюс еще 4 – в Косово), 12 воспитывались в футбольных школах Швейцарии, Италии, Германии и Греции. 8 играли за младшие сборные Швейцарии и Германии. Неплохое усиление.

Следующего появления албанской сборной на большом международном форуме долго ждать не пришлось. На Евро-2024 процент футболистов, рожденных за пределами Албании, в заявке еще больше вырос. Из 26 игроков 15 появились на свет в Греции, Испании, Швейцарии, Италии, Северной Македонии, Германии и Англии, еще трое – в Косово. Плюс пятеро оказались за границей в детстве и получили более качественное футбольное образование. В общем – 23 из 26!

А в том списке футболистов, которые могут сыграть сегодня против Украины, кроме перечисленного в начале блока квартета "швейцарцев", рождены в Испании (Иван Балью), Греции (Томас Стракоша, Марио Митай), Германии (Илбер Рамадани, Арбер Ходжа), Северной Македонии (Ясир Асани, Таулант Сефери). Плюс тренируются с детства за рубежом.

И это не полный перечень, поскольку нет в лагере албанцев Берата Джимшити, защитника Аталанты, родившегося в Швейцарии. Нет выпускника академии Манчестер Сити – защитника Фредерика Весели, также родившегося в Швейцарии. Нет защитника Мараша Кумбуллы, контракт которого принадлежит Роми из родной для него Италии (выступает в аренде за Эспаньол). Отсутствует форвард Армандо Броя – уроженец Англии и ушедший в аренду в Эвертон выпускник академии Челси, отсутствует вингер Арбнор Мучолли (шведский Гетеборг), родившийся в Дании.

Лучший процент выигранных матчей в истории

Такая мощная и главное – системная – работа, которую уже 10 лет внедряет Албанская футбольная ассоциация, дает вполне понятные результаты, которые мы видим своими глазами.

До цикла Евро-2016 албанская сборная была ярым аутсайдером. Сражалась, но преимущественно проигрывала.

А в последних пяти отборах менее 13 очков "Орлы" не набирали, пробились на два Чемпионата Европы (на Евро-2024 – с 1-го (!) места, дважды были третьими в квалификациях к Чемпионату мира, причем в последнем турнире всего на два очка отпустили Польшу.

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Четкий прогресс и в Лиге наций УЕФА. Стартовала Албания из Дивизиона С и трех набранных очков (2018/2019), затем набрала 11, выиграла свою группу (2020/2021) и поднялась в Дивизион В, где также сначала присматривалась к окружению.

А пока команда под руководством бывшего бразильского футболиста Арсенала и Барселоны Сильвиньо (среди его помощников – экспозащитник Кривбасса Эрвин Буллку) может посягнуть на переход в элитный Дивизион А.

Сильвиньо

Сильвиньо

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Если, конечно, сможет сегодня увеличить и без того лучший процент выигранных матчей в истории сборной Албании (для тренеров, проведших не менее пяти матчей во главе Орлов) – 42,86%. Но нам бы этого не хотелось...

42,86 %. Но нам бы этого не хотелось...

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