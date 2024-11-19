Албанские "орлы" высоко взлетели: итальянский опыт, 30-летняя система и удачная селекция

Последний соперник сборной Украины в групповом раунде Лиги наций УЕФА – команда Албании – оказалась в шаге от невероятного для себя достижения – подъема в Дивизион А, где собрана элита европейского футбола.

Для достижения этой цели (или мечты – кому как нравится) албанцам сегодня нужно побеждать "сине-желтых" и рассчитывать на приятный для себя результат параллельного матча в чешском Оломоуке. Текстовая трансляция игры – на нашем сайте.

Сборная Албании – сборная Украины: анонс решающего матча Лиги наций

С другой стороны, Албания в случае поражения от команды Сергея Реброва вполне может вылететь и обратно в Дивизион С, откуда поднялась благодаря удачному выступлению в цикле ЛН-2020/2021.

При нынешнем турнирном расписании в нашем квартете все может поменяться очень радикально.

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С заднего двора – в финальный турнир

Но мы не станем погружаться в прогнозы и гадания, а попытаемся понять, как на сборную Албании распространяется уже ставшая мемом фраза: "сегодня в мире уже все научились играть в футбол". Когда настал тот момент, когда и албанцы сделали столь мощный шаг вперед, что сумели оказаться рядом с командой Украины?

Болельщики со стажем, эрудиты или просто любители истории хорошо знают – Албания всегда находилась где-то на заднем дворе футбольного хозяйства Европы. Сборная страны не была даже стабильным участником отборов в Чемпионаты мира или Европы, а когда участвовала, то почти всегда была поставщиком очков.

Так, иногда случались победы вроде ничьей с вицечемпионами мира немцами в 1967-м или победы над будущими полуфиналистами ЧМ-1986 бельгийцами во время квалификации этого турнира. Однако это были эпизоды на общем неперспективном фоне.

И вот случается чудо – сборная Албании пробилась в финальный турнир Евро-2016!

Конечно, это был турнир, на котором впервые число участников было увеличено на 50% – с 16 до 24. Но албанцы в отборе заняли второе место, потерпев лишь два поражения и оставив за спиной Данию, Сербию и Армению.

Недоступными стали только португальцы, хотя единственное поражение в отборе они потерпели именно от Албании – 0:1.

Что произошло? Откуда у команды, которая десятилетиями плелась в хвосте, появились такие силы?

Албания нашла их за границей. И дело не только в тренерских кадрах – иностранные специалисты стабильно начали работать с этой национальной командой еще с 2002-го – итальянцы (Джузеппе Доссена, Джанни Де Бьязи), немцы (Ганс-Питер Бригель), хорваты (Отто Барич, Иосиф Куже ), нидерландец (Ари Ган).

Джузеппе Доссена juvefc.com

Дело – в игроках.

Албанская система юношеских сборных: 30 лет без успехов

В Албанской футбольной ассоциации кто-то умный пришел к выводу, что можно воспользоваться богатым потенциалом албанской диаспоры. И в национальную команду начали активно привлекать футболистов с албанскими корнями, которые либо родились за границей, либо оказались там в юном возрасте. Но всех их объединяет наличие качественного футбольного образования, полученного в Швейцарии, Италии, Греции, Германии, Англии, Испании и Северной Македонии.

Ведь подготовка своих талантов, мягко говоря, не имеет в Албании богатых и плодотворных традиций. В возрастной категории U 17 балканцы лишь однажды пробились в финальный турнир - на Евро-1994 в Ирландии, с которого украинские футболисты под руководством Владимира Киянченко привезли бронзовые награды. Албанская команда проиграла два матча в группе и сыграла вничью с Беларусью – 1:1. И это ее величайший успех на юношеском уровне.

За прошедшие с тех пор 30 лет юношеские сборные Албании всего четыре раза проходили первый этап отбора и попадали в элит-раунд в категории U 17 (2003, 2012, 2014, 2023) и дважды в категории U 19 (2005, 2008). О финальных турнирах речь вообще не идет.

Конечно, одаренные ребята могут найтись и в слабых сборных, но мы говорим не об единичных случаях, а о системности на протяжении многих лет.

Несколько больше прогресса можно отметить в выступлениях молодежной сборной Албании, главное достижение которой – выход из отборочной группы – произошло 40 лет назад. Справедливости ради: сборная U 21 постепенно добавляла в качестве результатов: если в отборе Евро-2006 – всего 9 очков, то Евро-2017 – 12, Евро-2021 – 14, а в отборе Евро-2025 – вообще 16. Правда, даже с таким показателем албанцы финишировали только четвертыми – после Румынии, Финляндии и Швейцарии.

Селекция – залог албанского чуда

Той самой Швейцарии, футболистов из системы подготовки которой в составе национальной сборной Албании сразу четверо – защитники Арлинд Ведьти и Адриан Байрами, полузащитники Недим Байрами и Амир Абраши. Все они родились в Швейцарии, заиграны за младшие сборные Швейцарии, но согласились выступать за команду родины своих предков.

Недим Байрами fshf.org

Именно благодаря массовому привлечению таких новобранцев сборная Албании сумела совершить свой исторический прорыв к финальному турниру Евро-2016. Они и раньше были, но речь идет уже о промышленных масштабах.

Из 23 футболистов, внесенных итальянским тренером Джанни Де Бьязи в заявку Чемпионата Европы 2016 года, 8 родились в Швейцарии, Германии и Северной Македонии (плюс еще 4 – в Косово), 12 воспитывались в футбольных школах Швейцарии, Италии, Германии и Греции. 8 играли за младшие сборные Швейцарии и Германии. Неплохое усиление.

Следующего появления албанской сборной на большом международном форуме долго ждать не пришлось. На Евро-2024 процент футболистов, рожденных за пределами Албании, в заявке еще больше вырос. Из 26 игроков 15 появились на свет в Греции, Испании, Швейцарии, Италии, Северной Македонии, Германии и Англии, еще трое – в Косово. Плюс пятеро оказались за границей в детстве и получили более качественное футбольное образование. В общем – 23 из 26!

А в том списке футболистов, которые могут сыграть сегодня против Украины, кроме перечисленного в начале блока квартета "швейцарцев", рождены в Испании (Иван Балью), Греции (Томас Стракоша, Марио Митай), Германии (Илбер Рамадани, Арбер Ходжа), Северной Македонии (Ясир Асани, Таулант Сефери). Плюс тренируются с детства за рубежом.

И это не полный перечень, поскольку нет в лагере албанцев Берата Джимшити, защитника Аталанты, родившегося в Швейцарии. Нет выпускника академии Манчестер Сити – защитника Фредерика Весели, также родившегося в Швейцарии. Нет защитника Мараша Кумбуллы, контракт которого принадлежит Роми из родной для него Италии (выступает в аренде за Эспаньол). Отсутствует форвард Армандо Броя – уроженец Англии и ушедший в аренду в Эвертон выпускник академии Челси, отсутствует вингер Арбнор Мучолли (шведский Гетеборг), родившийся в Дании.

Лучший процент выигранных матчей в истории

Такая мощная и главное – системная – работа, которую уже 10 лет внедряет Албанская футбольная ассоциация, дает вполне понятные результаты, которые мы видим своими глазами.

До цикла Евро-2016 албанская сборная была ярым аутсайдером. Сражалась, но преимущественно проигрывала.

А в последних пяти отборах менее 13 очков "Орлы" не набирали, пробились на два Чемпионата Европы (на Евро-2024 – с 1-го (!) места, дважды были третьими в квалификациях к Чемпионату мира, причем в последнем турнире всего на два очка отпустили Польшу.

fshf.org

Четкий прогресс и в Лиге наций УЕФА. Стартовала Албания из Дивизиона С и трех набранных очков (2018/2019), затем набрала 11, выиграла свою группу (2020/2021) и поднялась в Дивизион В, где также сначала присматривалась к окружению.

А пока команда под руководством бывшего бразильского футболиста Арсенала и Барселоны Сильвиньо (среди его помощников – экспозащитник Кривбасса Эрвин Буллку) может посягнуть на переход в элитный Дивизион А.

Сильвиньо fshf.org

Если, конечно, сможет сегодня увеличить и без того лучший процент выигранных матчей в истории сборной Албании (для тренеров, проведших не менее пяти матчей во главе Орлов) – 42,86%. Но нам бы этого не хотелось...

42,86 %. Но нам бы этого не хотелось...