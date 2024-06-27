Ротань: Журналисты в очередной раз переоценили нас и это передалось нашим футболистам

Главный тренер Александрии и олимпийской сборной Украины Руслан Ротань считает, что журналисты переоценили национальную сборную.

Своими мыслями о выступлении "желто-синих" на Евро-2024 Ротань поделился в интервью Игорю Бурбасу.

"Вы знаете, я хотел бы поддержать нашу сборную Украины. Два последних матча мы провели на достаточно достойном уровне - в принципе, все шло по нашему сценарию. Пожалуй, главный промах - это первая игра, где минуты волнения, начало турнира.

Начало турнира всегда нервное. Как раз с этими нервами наши ребята не справились. К сожалению, этот турнир мы проиграли в первой игре. В матчах со Словакией и Бельгией наши ребята заслуживали большего. Мы могли побеждать Бельгию.

Я считаю, что Бельгия – самый сильный соперник в этой группе, и мы с ними играли на равных. Обыграли сборную Словакии, проигрывая по ходу поединка.

Хочется поддержать ребят. Я все равно скажу, что у нас достаточно молодая команда, мы набираемся опыта на таких форумах. Я уверен, что предстоящие победы впереди, просто нужно набраться терпения.

Перед игрой я читал сайты и считаю, что журналисты переоценили игроков, какие цены называют… У меня сразу такое чувство, что не деньги играют в футбол. На поле выходит команда. Журналисты еще раз переоценили нас и это передалось нашим футболистам", — сказал Ротань.

Сборная Украины набрала рекордное количество очков на групповом этапе Евро, но это все равно не помогло "желто-синим" выйти в плей-офф хотя бы с третьего места. Всему виной отрицательная разница мячей , на которую повлияло разгромное поражение от Румынии .