Как в такой ситуации готовить команду? — Ротань обратился к тренерам УПЛ

Главный тренер олимпийской сборной Украины Руслан Ротань прокомментировал состав команды на Олимпиаду-2024, в частности, обратился к тренерам клубов, которые не готовы вовремя отпустить игроков в сборную.

Об этом наставник дал комментарий Tribuna.com.

Все лучшие футболисты, которые были для нас доступны, вызваны на Олимпиаду.

Очень жаль, что в нашем списке нет многих игроков, завоевавших это право. Это была их мечта.

Тем не менее, мы верим в тех футболистов, которые заменят наших лидеров. Будем делать все от нас зависящее, чтобы достойно представить страну на историческом для украинского футбола турнире.

К сожалению, есть проблемы с подготовкой к турниру. Каждый день появляются клубы, присылающие письма, которые отпустят своих игроков прямо перед Олимпиадой. Хочу попросить совета у тренеров этих команд. Подскажите, пожалуйста, как в такой ситуации готовить команду и проводить международные спарринги под флагом Украины? - сказал Ротань.