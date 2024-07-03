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Как в такой ситуации готовить команду? — Ротань обратился к тренерам УПЛ

Владислав Уткін — 3 июля, 17:14
Как в такой ситуации готовить команду? — Ротань обратился к тренерам УПЛ

Главный тренер олимпийской сборной Украины Руслан Ротань прокомментировал состав команды на Олимпиаду-2024, в частности, обратился к тренерам клубов, которые не готовы вовремя отпустить игроков в сборную.

Об этом наставник дал комментарий Tribuna.com.

Все лучшие футболисты, которые были для нас доступны, вызваны на Олимпиаду.

Очень жаль, что в нашем списке нет многих игроков, завоевавших это право. Это была их мечта.

Тем не менее, мы верим в тех футболистов, которые заменят наших лидеров. Будем делать все от нас зависящее, чтобы достойно представить страну на историческом для украинского футбола турнире.

К сожалению, есть проблемы с подготовкой к турниру. Каждый день появляются клубы, присылающие письма, которые отпустят своих игроков прямо перед Олимпиадой. Хочу попросить совета у тренеров этих команд. Подскажите, пожалуйста, как в такой ситуации готовить команду и проводить международные спарринги под флагом Украины? - сказал Ротань.

Отметим, что переговоры с клубами по вызову игроков проходили очень сложно. Зарубежные клубы так и не отпустили легионеров, а некоторые украинские клубы отказались делегировать своих ведущих исполнителей.

На групповом этапе Олимпийских игр команда Ротаня сыграет против Аргентины, Марокко и Ирака. Напомним, в заявку аргентинской сборной вошли три чемпиона мира.

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Руслан Ротань

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