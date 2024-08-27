Роналду о тренерской карьере: Я не рассматриваю возможность стать менеджером какой-либо футбольной команды

Игрок Аль-Насра и сборной Портулагии Криштиану Роналду прокомментировал свою возможную тренерскую карьеру.

Его слова передает инсайдер Фабрицио Романо.

"Мне очень трудно представить, что когда-то я буду менеджером. Я не рассматриваю возможность стать главным тренером какой-либо футбольной команды. Даже не думаю об этом. Наверное, я вижу свое будущее, связанное с чем-то, что не касается футбола, — сказал Роналду.

🚨🇵🇹 Cristiano Ronaldo: "It's very difficult to think that I will be a manager one day".



"In my mind, I'm not considering to be the head coach of any football team. I don't even think about it".



"Probably I see my future doing things out of football", told NOW. pic.twitter.com/YKP34RlQ1L — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 27, 2024

Отметим, недавно футболист завел собственный ютуб-канал и получил от компании "Золотую кнопку" набрав миллион подписчиков за 90 минут.

Напомним, ранее Криштиану сообщил , когда он завершит карьеру за сборную Португалии.