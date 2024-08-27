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Роналду о тренерской карьере: Я не рассматриваю возможность стать менеджером какой-либо футбольной команды

Володимир Кук — 27 августа, 10:28
Роналду о тренерской карьере: Я не рассматриваю возможность стать менеджером какой-либо футбольной команды
Кріштіано Роналду
Getty Images

Игрок Аль-Насра и сборной Портулагии Криштиану Роналду прокомментировал свою возможную тренерскую карьеру.

Его слова передает инсайдер Фабрицио Романо.

"Мне очень трудно представить, что когда-то я буду менеджером. Я не рассматриваю возможность стать главным тренером какой-либо футбольной команды. Даже не думаю об этом. Наверное, я вижу свое будущее, связанное с чем-то, что не касается футбола, сказал Роналду.

Отметим, недавно футболист завел собственный ютуб-канал и получил от компании "Золотую кнопку" набрав миллион подписчиков за 90 минут.

Напомним, ранее Криштиану сообщил , когда он завершит карьеру за сборную Португалии.

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