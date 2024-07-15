Родри: Испания заслужила выиграть Золотой мяч

Полузащитник сборной Испании Родри считает, что один из игроков "красной фурии" должен выиграть престижную награду "Золотой мяч" в 2024 году.

Слова лучшего игрока Евро-2024 цитирует ESPN.

Испанский футбол заслужил стать обладателем Золотого мяча. Испания заслужила выиграть Золотой мяч. Честно говоря, я хотел бы, чтобы награду выиграл испанец. Кто им станет – мне все равно. Но это было бы здорово. Слышал, что Даниэль Карвахаль тоже заслуживает приза. Я очень горжусь тем, что делаю и признанием, которое получаю. Но эту оценку должен дать кто-нибудь другой. Я приехал, чтобы выиграть Евро", - сказал Родри.

Отметим, после победы в финале чемпионата Европы-2024, Родри поднялся на второе место в котировках букмекеров на Золотой мяч. Главным претендентом на награду считается бразилец Винисиус Жуниор.

Стоит добавить, что в 2023 году испанец занял 5-е место в рейтинге ЗМ, оставив впереди Кевина де Брейне, Килиана Мбаппе, Эрлинга Голланда и Лионеля Месси (победитель).