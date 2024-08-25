Ливерпуль победил Брентфорд, Челси устроил перестрелку с Вулвз: результаты 2 тура АПЛ

Сегодня, 25 августа, в Английской Премьер-лиге были сыграны 3 матча.

Челси, за который выступает Михаил Мудрик, в ярком подинке с 8 голами одолел Вулвергемптон, а Борнмут Ильи Забарного не удержал победу над Ньюкаслом.

Чемпионат Англии - АПЛ

2 тур, 25 августа

Вулверхэмптон - Челси 2:6 (2:2)

Голы : 0:1 - Джексон 2, 1:1 - Кунья 27, 1:2 - Палмер 45, 2:2 - Ларсен 45+6, 2:3 - Мадуэке 49, 2:4 - Мадуэке 58, 2:5 - Мадуэке 63, 2:6 - Феликс 80

Михаил Мудрик провел на поле весь первый тайм, голевыми действиями не отличался. После перерыва его заменил Педру Нету. Отметим, что Коул Палмер, кроме забитого гола, оформил еще и три ассиста — все три на Нонни Мадуэке.

Борнмут - Ньюкасл 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 - Тавернье 37, 1:1 - Гордон 76

Илья Забарный отыграл полный матч. Статистические порталы поставили ему отметку 7.0.

Ливерпуль - Брентфорд 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 - Диас 13, 2:0 - Салах 70

Егор Ярмолюк весь поединок провел на скамейке запасных.

Напомним, накануне Тоттенхэм уничтожил Эвертон, Арсенал на выезде победил Астон Виллу, а Манчестер Юнайтед уступил Брайтону. Со всеми результатами вчерашнего игрового дня можно ознакомиться по этой ссылке.