Франция уверенно победила Бельгию, Италия одолела Израиль в матче 2 тура Лиги Наций

Сегодня, 9 сентября, прошли матчи 2 тура Лиги наций-2024/25.

Франция в домашнем матче уверенно победила Бельгию. Италия на выезде не без проблем обыграла Израиль.

Лига наций УЕФА-2024/25

Лига С, группа 2

2 тур, 9 сентября

Кипр - Косово 0:4 (0:2)

Голы: 0:1 - Мурики, 9 (пен), 0:2 - Мурики (21), 0:3 - Ррахмани (48), 0:4 - Деллова (55)

Лига наций УЕФА-2024/25

Лига А, группа 2

2 тур, 9 сентября

Израиль – Италия 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 - 38 Фраттези, 0:2 - 62 Кин, 1:2 - 90 Абу Фани

Франция - Бельгия 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 - 29 Круг Муани, 2:0 - 57 Дембеле

Лига наций УЕФА-2024/25

Лига В, группа 3

2 тур, 9 сентября

Словения - Казахстан 3:0 (2:0)

Голы: 1:0 - 23 Шешко, 2:0 - 28 Шешко, 3:0 - 63 Шешко

Турция - Исландия 3:1 (1:1)

Голы: 1:0 – 2 Актюркоглу, 1:1 – 37 Палссон, 2:1 – 52 Актюркоглу, 3:1 – 89 Актюркоглу

Лига наций УЕФА-2024/25

Лига В, группа 4

2 тур, 9 сентября

Норвегия - Австрия 2:1 (1:1)

Голы: 1:0 – 9 Мухре, 1:1 – 37 Забитцер, 2:1 – 82 Голанд

Черногория - Уэльс 1:2 (0:2)

Голы: 0:1 - 1 Мур, 0:2 - 3 Уилсон, 1:2 - 73 Цамай

Лига наций УЕФА-2024/25

Лига С, группа 2

2 тур, 9 сентября

Румыния - Литва 3:1 (1:1)

Голы: 1:0 - 4 Михейла, 1:1 - 34 Кучис, 2:1 - 87 Марин, 3:1 - 90+2 Митрице

Отметим, что 2-й тур Лиги наций стартовал вчера, 8 сентября. Португалия сумела одолеть Шотландию, а Испания разгромила Швейцарию.