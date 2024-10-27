Заря со скандальным пенальти победила Левый берег в 11 туре УПЛ

Луганская Заря одержала скандальную победу над Левым берегом в матче 11 тура Украинской Премьер-лиги сезона-2024/25.

Поединок завершился со счётом 2:0. В первом тайме команды особо не создавали моменты. Лишь в добавленное время Филипп Будковский имел стопроцентный шанс после штрафного удара, однако упал и не смог поразить ворота.

Арбитр VAR призвал главного судью посмотреть эпизод с падением и после длительного пересмотра было назначено скандальное пенальти. Его реализовал сам Будковский.

В начале второго тайма Александр Яцик невероятным дальним ударом удвоил преимущество своей команды. Больше голов в матче не было.

Чемпионат Украины – УПЛ-2024/25

11 тур, 27 октября

Левый берег – Заря 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – 45+9 Будковский (пен.), 0:2 – 51 Яцик

Левый берег: Механов – Астахов, Семенов, Шаповал, Сидней (М. Когут 55), Спиваков (Приходько 46), Акимов, Дедух, И. Когут (Галас 71), Сухоручко (Кобзарь 71), Синица (Войцеховский 85).

Заря: Турбаевский – Жунинью (Кирюханцев), Джордан, Эскинья (Мичин 46), Вантух, Башич, Слесарь (Тронтель 84), Волошин (Дришлюк 67), Яцик, Горбач (Супряга 67), Будковский.

Предупреждения: Синица 45+1, Акимов 45+8 – Эскинья 43, Кирюханцев 73, Джордан 90

Заря поднялась на шестое место в таблице УПЛ. У команды уже 15 набранных очков. А Левый берег остается на 14 строчке с 8 баллами в активе.

Напомним, 11 тур стартовал 25 октября. В первом матче дня Рух расписал мировую в игре с одесским Черноморцем, а Полесье дома потеряло очки в игре против Колоса.

Сегодня же, 27 октября, состоится еще два матча УПЛ. В 15:30 Верес начнет поединок с Ворсклой, а в 18:00 прозвучит стартовый свисток во встрече между Динамо и Шахтером. Наш сайт проведет текстовую трансляцию Классического.

