Ребров оценил игру Таловерова в матчах против Чехии и Грузии

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров полностью доволен игрой Максима Таловерова в матчах против Грузии и Чехии.

Об этом он сказал на пресс-конференции после ничьей с чехами. Его слова приводит пресс-служба Украинской ассоциации футбола.

"Я доволен, что сейчас он играет по 90 минут в своем клубе, потому что раньше он не имел практики. Очень важно, чтобы игроки находились в тонусе. Максим заслужил то, что мы выбрали его. Я смотрел его матчи в чемпионате, видел, как он работает на тренировках. Этот выбор был очевиден. Эти две игры он провел на очень высоком уровне", – сказал Ребров.

Матчи против Грузии и Чехии сборная Украины отыграла с парой центральных защитников Таловеров – Забарный. За поединок с Чехией Максим получил вторую лучшую оценку статистического портала SofaScore (7.4). Выше оценили только Анатолия Трубина (7.7), который стал одним из двух "Львов матча".