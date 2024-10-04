Ребров перевел Ярмоленко и Сватка в основной список сборной из-за травм Цыганкова и Миколенко

Полузащитник Динамо Андрей Ярмоленко и защитник американского Остина Александр Сваток переведены из резервного списка сборной Украины в основной.

Об этом сообщила пресс-служба УАФ.

Сергей Ребров вызвал Ярмоленко и Сватка на матчи против Грузии и Чехии.

В тоже время игры сборной в октябре пропустят защитник Эвертона Виталий Миколенко и полузащитник испанской Жироны Виктор Цыганков.

Напомним, Виталий Миколенко из-за проблем с икроножной мышцей пропустит около трех недель. Пока "ириски" не сообщали о травме игрока.

В то же время вингер каталонской Жироны Виктор Цыганков выбыл на длительный срок из-за травмы сухожилия двуглавой мышцы бедра левой ноги.