Ребров перевел Ярмоленко и Сватка в основной список сборной из-за травм Цыганкова и Миколенко
Сергій Ребров
УАФ
Полузащитник Динамо Андрей Ярмоленко и защитник американского Остина Александр Сваток переведены из резервного списка сборной Украины в основной.
Об этом сообщила пресс-служба УАФ.
Сергей Ребров вызвал Ярмоленко и Сватка на матчи против Грузии и Чехии.
В тоже время игры сборной в октябре пропустят защитник Эвертона Виталий Миколенко и полузащитник испанской Жироны Виктор Цыганков.
Напомним, Виталий Миколенко из-за проблем с икроножной мышцей пропустит около трех недель. Пока "ириски" не сообщали о травме игрока.
В то же время вингер каталонской Жироны Виктор Цыганков выбыл на длительный срок из-за травмы сухожилия двуглавой мышцы бедра левой ноги.