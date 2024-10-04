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Жирона сообщила сроки восстановления Цыганкова

Андрій Яросименко — 4 октября, 16:11
Жирона сообщила сроки восстановления Цыганкова
Віктор Циганков
Getty Images

Вингер каталонской Жироны и сборной Украины Виктор Цыганков выбыл на длительный срок из-за травмы сухожилия двуглавой мышцы бедра левой ноги.

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Цыганков гарантированно пропустит 5 недель и не сможет сыграть за сборную Украины в октябрьских матчах Лиги наций. Если возобновление затянется, то лидер "сине-желтых" не сможет помочь команде в заключительном туре турнира.

Напомним, Цыганков получил травму в матче 2 тура Лиги чемпионов против Фейенорда. Футболист заковылял на 25-й минуте игры, после чего попросил замену.

Стоит отметить, что вингер сборной Украины пропустил матчи Евро-2024 против Словакии и Бельгии из-за травмы.

Ранее сообщалось о повреждениях Виталия Миколенко, Тараса Степаненко и Александра Зинченко. Также ужасную травму получил полузащитник Руслан Малиновский.

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