Ключевой игрок сборной Украины получил травму перед матчами Лиги наций – источник

Защитник английского Эвертона и сборной Украины Виталий Миколенко не поможет "сине-желтым" в октябрьских матчах Лиги наций.

Об этом сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, Миколенко из-за проблем с икроножной мышцей пропустит около трех недель. Пока "ириски" не сообщали о травме игрока.

Отметим, что у сборной Украины большое количество травмированных игроков. Ранее получил травму Александр Зинченко, он не попал в заявку на матчи Лиги наций.

В матче 2 тура Лиги чемпионов Жирона – Фейенорд травмировался вингер Виктор Цыганков, спортивный врач Дмитрий Бабелюк считает, что игрок пропустит около трех недель. Также получил повреждение один из лидеров сборной Тарас Степаненко.

Напомним, следующий матч сборная Украины проведет 11 октября против Грузии (номинально домашний поединок в Варшаве). Через три дня после этого украинцев ожидает противостояние с Чехией.

В сентябрьских матчах украинцы уступили Албании (2:1) и Чехии (3:2). После этих поединков наставник "сине-желтых" Сергей Ребров получил много критики за недостаточное обновление состава сборной.