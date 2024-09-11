Українська правда
Все разделы
Укр
Поддержать УП
Чемпион Футбол

Ребров — об отставке: Подождите немного

Ігор Чернявський — 11 сентября, 08:21
Ребров — об отставке: Подождите немного
УАФ

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров пока не собирается покидать свой пост.

Об этом он сказал на пресс-конференции после поражения от Чехии во 2 туре Лиги наций.

"Нет, не ухожу. Пока не иду. Подождите немного", - сказал Ребров.

Напомним, Сергей Ребров возглавил сборную Украины в июне 2023 года. Под его руководством национальная команда смогла попасть на Евро-2024 из-за плейофа квалификации, на групповом этапе набрала 4 очка, но не смогла выйти в 1/8 из-за разницы мячей.

В Лиге наций-2024/25 "желто-синие" стартовали с двух поражений - в 1 туре проиграли Албании, а во 2-м - Чехии.

Збірна України з футболу Ліга націй УЄФА Сергій Ребров

Збірна України з футболу

Зинченко: Я понимаю, что мы заслуживаем всю критику
Ванат: Во втором тайме игры против Чехии мы больше владели инициативой
Ребров: Меня не все устраивает в нашей игре
Болельщики сборной Украины определили Льва матча с Чехией
Определился лучший игрок матча Чехия — Украина по версии SofaScore

Последние новости