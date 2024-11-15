Ребров: Уверен, что сборная Грузии будет более агрессивной
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров ожидает от команды Грузии более агрессивной игры по сравнению с первым матчем команд в Лиге наций.
Об этом тренер рассказал на пресс-конференции.
"Вилли Саньоль от своей команды хочет увидеть гораздо больше агрессии, нужно ли что-то менять в игре национальной команды Украины? Это разные игры, мы готовим к игре, как и наши соперники. Считаем, что у них будет большая поддержка завтра.
Я уверен, что сборная Грузии будет более агрессивной, однако у нас есть свой план на игру, который мы должны выполнять", – рассказал Ребров.
Матч Грузия – Украина состоится 16 ноября в Батуми на стадионе "Батуми-Арена" и начнется в 19.00 по Киеву. Чемпион проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Перед 5 туром "желто-синие" занимают последнее место, но еще сохраняют шансы даже на первое.