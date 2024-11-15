Ребров: Уверен, что сборная Грузии будет более агрессивной

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров ожидает от команды Грузии более агрессивной игры по сравнению с первым матчем команд в Лиге наций.

Об этом тренер рассказал на пресс-конференции.

"Вилли Саньоль от своей команды хочет увидеть гораздо больше агрессии, нужно ли что-то менять в игре национальной команды Украины? Это разные игры, мы готовим к игре, как и наши соперники. Считаем, что у них будет большая поддержка завтра.

Я уверен, что сборная Грузии будет более агрессивной, однако у нас есть свой план на игру, который мы должны выполнять", – рассказал Ребров.