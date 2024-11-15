Нужно добавить агрессии: Саноль – о матче против Украины

Главный тренер сборной Грузии Вилли Саноль считает, что его команде не хватало агрессии в первом матче против Украины в Лиге наций.

Об этом французский специалист рассказал на пресс-конференции перед игрой.

"Мы всегда хотим атаковать, но не всегда это удается. Украина – очень сильная команда, они показали это в прошлом месяце. Но перед тем, как думать об атаке или забитом мяче, нам нужно подумать над большей агрессивностью на поле, чем мы показали. в октябре. В этом элементе мы провалились", – сказал Саноль.

Матч Грузия – Украина состоится 16 ноября в Батуми на стадионе "Батуми-Арена" и начнется в 19.00 по Киеву. Чемпион проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Перед 5 туром "желто-синие" занимают последнее место, но еще сохраняют шансы даже на первое.