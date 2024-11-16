Сборная Грузии – сборная Украины: ОНЛАЙН

В субботу, 16 ноября, сборная Украины по футболу на выезде сыграет против Грузии в 5-м туре Лиги наций УЕФА дивизиона В.

Матч состоится на стадионе "Батуми Арена" в одноименном грузинском городе. Начало – в 19:00 по киевскому времени.

Определились стартовые составы команд:

Украина: Трубин, Конопля, Забарный, Матвиенко, Миколенко, Бражко, Шапаренко, Судаков, Зубков, Мудрик, Довбык.

Запасные: Бущан, Сыч, Таловеров, Бондарь, Яремчук, Назаренко, Криськив, Зинченко, Ярмолюк, Гуцуляк, Калюжный, Ризнык.

Грузия: Мамардашвили, Какабадзе, Кашия, Кверквелия, Кочорашвили, Кварацхелия, Зивзиваде, Чакветадзе, Лочешвили Китеишвили, Шенгелия.

Запасные: Лория, Давиташвили, Лобжанидзе, Гочелейшвили, Гвелесиани, Квеквескири, Каландадзе, Меквабишвили, Титаишвили, Микаутадзе

В 3-м туре Лиги наций сборная Украины минимально победила Грузию (1:0) , а затем команда Сергея Реброва сыграла вничью с Чехией (1:1) .

После четырех туров подопечные Сергея Реброва расположились на последней строчке в турнирной таблице группы. Чехия имеет 7 баллов, у Грузии и Албании по 6 зачетных пунктов, а у Украины только 4 очка.