Ребров оценил готовность Довбика к игре с Грузией

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров не дал однозначного ответа о готовности нападающего Ромы к матчу против Грузии в 5 туре Лиги наций.

Об этом тренер рассказал на пресс-конференции.

"Будет ли Довбик готов к игре? Вчера Артем провел первую тренировку со сборной. К сожалению, есть много игроков, которые имеют микроповреждения. Достаточно уставших игроков. Но футболисты, которые завтра выйдут, понимают ответственность этой игры. Я уверен, все завтра выйдут и будут драться за Украину", – рассказал Ребров.

Ранее сообщалось, что участие Довбика в матче под вопросом из-за повреждений.

Встреча Грузии и Украины состоится 16 ноября в Батуми на стадионе "Батуми-Арена" и начнется в 19:00 по Киеву. Чемпион проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Перед 5 туром "желто-синие" занимают последнее место, но еще сохраняют шансы даже на первое.