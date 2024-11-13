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Довбик пропустил тренировку сборной Украины и может вернуться в Рим

Олексій Погорелов — 13 ноября 2024, 12:40
Довбик пропустил тренировку сборной Украины и может вернуться в Рим
Артем Довбик
Transfermarkt

Форвард Ромы и сборной Украины Артем Довбик пропустил тренировку национальной команды.

Эту информацию сообщает Corriere Giallorosso.

Футболист присоединился к другим игрокам в расположении сборной 12 ноября. Однако он не участвовал в занятиях с другими.

Напомним, что участие Артема Довбика в матчах Лиги наций находится под большим вопросом из-за боли в колене.

Медицинский персонал сборной в сотрудничестве с врачами Ромы примет решение, стоит ли 27-летнему форварду оставаться в расположении Украины или ему лучше будет вернуться в Италию.

Ранее стало известно, бригада из какой страны будет работать на матч Украины с Грузией, который состоится 16 ноября.

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