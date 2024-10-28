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Довбик занял 29 место в голосовании за Золотой мяч

Руслан Травкін — 28 октября, 18:16
Довбик занял 29 место в голосовании за Золотой мяч
Артем Довбик
УАФ

Нападающий сборной Украины Артем Довбик, играющий сейчас за итальянскую Рому, занял 29 место в голосовании за лучшего футболиста планеты в 2024 году от France Football.

Об этом сообщила пресс-служба Ballon d'Or.

Точное количество набранных баллов украинцам станет известно позже. Заметим, что 29 место он поделил с немецким беком Матсом Хуммельсом, который также выступает за Рому.

Довбик в сезоне-2023/24 выступал за испанскую Жирону, в составе которой за 39 матчей забил 24 гола и отдал 10 голевых передач. Также он стал лучшим бомбардиром Ла Лиги и получил трофей Пичичи.

За всю историю только 3 украинца получали Золотой мяч. Это Олег Блохин (1975), Игорь Беланов (1986) и Андрей Шевченко (2004).

Также в последний раз украинец был номинирован на эту награду в 2006 году. (Андрей Шевченко не набрал голосов). Всего только 15 представителей Украины до этого претендовали на Золотой мяч:

  • Андрей Шевченко (1998, 1999, 2000, 2001, 2003, 2004, 2005, 2006);
  • Александр Шовковский (1999);
  • Алексей Михайличенко (1988, 1989, 1991);
  • Александр Заваров (1986, 1987, 1988, 1989);
  • Олег Кузнецов (1988, 1989);
  • Анатолий Демьяненко (1985, 1988);
  • Павел Яковенко (1986);
  • Игорь Беланов ( 1986 );
  • Олег Протасов (1985);
  • Олег Блохин (1974, 1975 , 1976, 1981);
  • Леонид Буряк (1975);
  • Евгений Рудаков (1971, 1972);
  • Владимир Мунтян (1969);
  • Анатолий Бышовец (1967);
  • Юрий Войнов (1959).

Напомним, Довбик перешел в Рому летом 2024 года. Его трансфер вошел в список самых дорогих среди украинских игроков и стал пятым самым дорогим трансфером в истории клуба.

Жирона Збірна України з футболу Золотий м'яч Рома Артем Довбик

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