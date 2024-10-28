Довбик занял 29 место в голосовании за Золотой мяч

Нападающий сборной Украины Артем Довбик, играющий сейчас за итальянскую Рому, занял 29 место в голосовании за лучшего футболиста планеты в 2024 году от France Football.

Об этом сообщила пресс-служба Ballon d'Or.

Точное количество набранных баллов украинцам станет известно позже. Заметим, что 29 место он поделил с немецким беком Матсом Хуммельсом, который также выступает за Рому.

Довбик в сезоне-2023/24 выступал за испанскую Жирону, в составе которой за 39 матчей забил 24 гола и отдал 10 голевых передач. Также он стал лучшим бомбардиром Ла Лиги и получил трофей Пичичи.

За всю историю только 3 украинца получали Золотой мяч. Это Олег Блохин (1975), Игорь Беланов (1986) и Андрей Шевченко (2004).

Также в последний раз украинец был номинирован на эту награду в 2006 году. (Андрей Шевченко не набрал голосов). Всего только 15 представителей Украины до этого претендовали на Золотой мяч:

Андрей Шевченко (1998, 1999, 2000, 2001, 2003, 2004, 2005, 2006);

2005, 2006); Александр Шовковский (1999);

Алексей Михайличенко (1988, 1989, 1991);

Александр Заваров (1986, 1987, 1988, 1989);

Олег Кузнецов (1988, 1989);

Анатолий Демьяненко (1985, 1988);

Павел Яковенко (1986);

Игорь Беланов ( 1986 );

); Олег Протасов (1985);

Олег Блохин (1974, 1975 , 1976, 1981);

, 1976, 1981); Леонид Буряк (1975);

Евгений Рудаков (1971, 1972);

Владимир Мунтян (1969);

Анатолий Бышовец (1967);

Юрий Войнов (1959).

Напомним, Довбик перешел в Рому летом 2024 года. Его трансфер вошел в список самых дорогих среди украинских игроков и стал пятым самым дорогим трансфером в истории клуба.