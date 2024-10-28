Даже несмотря на скандал: France Football признал Реал лучшим клубом года

Мадридский Реал признан лучшим мужским клубом по версии France Football.

Об этом объявили на церемонии вручения Золотого мяча.

В сезоне-2023/24 "королевский клуб" выиграл Лигу чемпионов и чемпионат Испании. Во второй половине кампании основным вратарем "сливочных" был украинец Андрей Лунин.

Напомним, делегация Реала не прибыла на церемонию после того, как в клубе узнали о том, что Винисиус Жуниор не получит Золотой мяч, поэтому никто не вышел на сцену забрать награду лучшему клубу.

Чемпион ведет текстовую трансляцию Золотого мяча-2024.