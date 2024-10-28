Українська правда
Все разделы
Укр
Поддержать УП
Чемпион Футбол

Даже несмотря на скандал: France Football признал Реал лучшим клубом года

Ігор Чернявський — 28 октября, 22:21
Даже несмотря на скандал: France Football признал Реал лучшим клубом года

Мадридский Реал признан лучшим мужским клубом по версии France Football.

Об этом объявили на церемонии вручения Золотого мяча.

В сезоне-2023/24 "королевский клуб" выиграл Лигу чемпионов и чемпионат Испании. Во второй половине кампании основным вратарем "сливочных" был украинец Андрей Лунин.

Напомним, делегация Реала не прибыла на церемонию после того, как в клубе узнали о том, что Винисиус Жуниор не получит Золотой мяч, поэтому никто не вышел на сцену забрать награду лучшему клубу.

Чемпион ведет текстовую трансляцию Золотого мяча-2024.

France Football Золотий м'яч Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Реал Мадрид Ліга чемпіонів-2023/24

Реал Мадрид

Мбаппе и Кейн стали обладателями Трофея Герда Мюллера
Организаторы Золотого мяча отреагировали на решение Реала пропустить гала-вечер
Прощай, футбол: экс-игрок Ювентуса отреагировал на скандал вокруг Золотого мяча
Легенда Реала: Родри выигрывает Золотой мяч
Продолжает гореть: Реал не покажет трансляцию Золотого мяча на своем канале

Последние новости