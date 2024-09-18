Шахтер сыграет против Болоньи, Жирона Цыганкова – с ПСЖ в Лиге чемпионов

Сегодня, 18 сентября, состоится 6 матчей основного раунда Лиги чемпионов УЕФА-2024/2025.

В частности, донецкий Шахтер сыграет против итальянской Болоньи, а каталонская Жирона, за которую играет украинский вингер Виктор Цыганков, встретится с ПСЖ.

Лига чемпионов УЕФА – Основной раунд

1 тур, 18 сентября

19:45. Болонья – Шахтер

19:45. Спарта Прага – Зальцбург

22:00. Брюгге – Боруссия Дортмунд

22:00. Манчестер Сити – Интер

22:00. ПСЖ – Жирона

22:00. Селтик – Слован Братислава

Напомним, ранее дончане определились со списком попавших в заявку на основной этап Лиги чемпионов игроков, а искусственный интеллект оценил шансы украинской команды на выход в плей-офф турнира.

Отметим, что основной раунд ЛЧ теперь будет проходить по новому формату. Все участники сыграют восемь матчей с восемью разными командами, а не с тремя клубами дважды, как это было раньше. При этом четыре поединка для каждой из команд будут домашними, а остальные четыре гостевыми.

Накануне Ювентус на своем поле уверенно одолел ПСВ, Астон Вилла разгромила Янг Бойз, Мюнхенская Бавария деклассировала Динамо Загреб, мадридский Реал дома обыграл Штутгарт, а Спортинг обыграл Лилль.