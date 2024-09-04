Шахтер определился с заявкой на основной этап Лиги чемпионов

Донецкий Шахтер определился со списком игроков, попавших в заявку на основной этап Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025.

Об этом сообщает пресс-служба "горняков".

В заявку вошли 29 футболистов. Отметим, что в стартовом туре фазы лиги дончане сыграют с итальянской Болонью. Поединок запланирован на 18 сентября, начало – в 19:45 по киевскому времени.

Заявка Шахтера на основной этап Лиги чемпионов

Вратари: 12. Тимур Пузанков*, 31. Дмитрий Потрошитель, 48. Денис Твардовский*, 72. Кирилл Фесюн

Защитники: 4. Бартол Франьич, 5. Валерий Бондарь, 13. Педро Энрике, 16. Иракли Азаров, 17. Винисиус Тобиас, 18. Алаа Грамм, 22. Николай Матвиенко, 26. Ефим Конопля, 74. Марьян Фарьян

Полузащитники: 6. Тарас Степаненко, 8. Дмитрий Крыськив, 9. Марьян Швед, 10. Георгий Судаков, 11. Александр Зубков, 20. Антон Глущенко*, 21. Артем Бондаренко, 24. Виктор Цуканов*, 29. Егор Назарина , 30. Марлон Гомес, 37. Кевин, 38. Педриньо, 39. Невертон

Нападающие: 2. Лассина Траоре, 7. Эгиналду, 14. Даниил Сикан

*Игроки, заявленные по списку Б.

По итогам жеребьевки нового формата ЛЧ дончане сыграют с Баварией (дома), Боруссией Дортмунд (на выезде), Аталантой (дома), Арсеналом Лондон (на выезде), Янг Бойз (дома), ПСВ (на выезде), Бреста (дома) и Болонья (на выезде).