Все, что нужно знать о Лиге чемпионов 2024/25

Во вторник, 17 сентября, начнется основной этап Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/25. Турнир пройдет по новому формату, согласно которому больше не будет распределения на группы, а количество участников выросло на 12,5%.

Чемпион рассказывает все, что нужно знать о нынешнем розыгрыше самого престижного клубного турнира Европы.

Больше участников – больше матчей

Конкуренция с фантомной Суперлигой заставила организаторов Лиги чемпионов решиться на революционные перемены. Ради увеличения зрелищности и доходов, отныне главный еврокубковый турнир будет проходить без распределения на группы. Количество участников увеличилось с 32 до 36 клубов, образовавших одну лигу.

Все участники сыграют восемь матчей с восемью разными командами, а не с тремя клубами дважды, как это было раньше. При этом четыре поединка для каждой из команд будут домашними, а четыре других — гостевыми. Новый формат даст болельщикам больше конкурентных и сбалансированных игр на протяжении всего этапа лиги.

Эксклюзивная неделя

Также привлекает внимание тот факт, что у Лиги чемпионов, так же как и Лиги Европы и Лиги конференций, отныне будет эксклюзивная игровая неделя. Поединки будут проходить во вторник, среду и четверг, другие еврокубковые турниры в эту неделю не будут проводиться.

Последние два тура пройдут в конце января 2025 года, тогда как ранее групповой турнир завершался на полтора месяца раньше — в декабре. По итогам восьми туров этапа лиги формируется турнирная таблица. Лучшие восемь команд автоматически попадут в 1/8 финала, а команды, занявшие места с 9 по 24, сыграют стыковые матчи за право попасть в 1/8.

Единая турнирная таблица Лиги чемпионов

Отсутствие перехода между лигами

12 худших команд, которые финишируют ниже 24 места в турнире, автоматически покидают еврокубки. Вылететь из Лиги чемпионов в Лигу Европы, как это было прежде, теперь можно исключительно во время летней квалификации.

1/8 финала стартует в начале марта и с этого момента турнир уже ничем не отличается от того, что мы могли наблюдать в плей-офф в предыдущие годы.

Календарь Лиги чемпионов 2024/25

Этап лиги

Тур 1: 17-19 сентября 2024 года

Тур 2: 1–2 октября 2024 года

Тур 3: 22-23 октября 2024 года

Тур 4: 5-6 ноября 2024 года

Тур 5: 26-27 ноября 2024 года

Тур 6: 10-11 декабря 2024 года

Тур 7: 21-22 января 2025 года

Тур 8: 29 января 2025 года

План-календарь Лиги чемпионов 2024/25 The Sun

Плей-офф

Стыковые матчи: 11-12 и 18-19 февраля 2025 года

1/8 финала: 4-5 и 11-12 марта 2025 года

Четвертьфиналы: 8-9 и 15-16 апреля 2025 года

Полуфиналы: 29-30 апреля и 6-7 мая 2025 года

Финал: 31 мая 2025 года

Все надежды на Шахтер

Поскольку киевское Динамо проиграло австрийскому Зальцбургу (0:2, 1:1) в финальном раунде квалификации и вылетело в Лигу Европы, единственным представителем Украины в Лиге чемпионов этого года, как и последние два года, будет донецкий Шахтер, который получил прямую путевку благодаря чемпионству в Украинской Премьер-лиге.

По итогам жеребьевки, на этапе лиги "горняки" сыграют против немецких Баварии и Боруссии Дортмунд, итальянских Аталанты и Болоньи, английского Арсенала, швейцарского Янг Бойз, нидерландского ПСВ и французского Бреста.

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За какие клубы играют украинцы

Чемпионский титул будет защищать испанский Реал Мадрид, цвета которого защищает украинский голкипер Андрей Лунин. В прошлом сезоне "сливочные" рекордный 15-й раз выиграли самый престижный еврокубок, в то время как ни один другой клуб не достигал даже отметки в 8 триумфов в этом турнире.

Андрей Лунин Инстаграм Андрея Лунина

Кроме Лунина и Реала, украинским любителям футбола будет интересно наблюдать за английским Арсеналом Александра Зинченко, португальской Бенфикой, ворота которой защищает Анатолий Трубин, испанской Жироной Виктора Цыганкова, а также словацким Слованом из Братиславы, где играет Даниил Игнатенко.

Финал Лиги чемпионов состоится 31 мая 2025 года на стадионе "Альянц-Арена" в немецком Мюнхене — домашнем стадионе Баварии.