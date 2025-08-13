ПСЖ – Тоттенхэм: онлайн-трансляция Суперкубка УЕФА

В среду, 13 августа, французский Пари Сен-Жермен и английский Тоттенхэм разыграют Суперкубок УЕФА.

Поединок состоится на арене "Стадио Фриули" в итальянском Удине. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

"Чемпион" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Напомним, что ПСЖ впервые в истории выиграл Лигу чемпионов, разгромив Интер с историческим счетом 5:0.

Тоттенхэм одновременно переиграл Манчестер Юнайтед (1:0) в финале Лиги Европы, получив свой первый трофей за 17 лет.