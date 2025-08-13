Шевалье не д'Артаньян, но уже прибыл в Париж – а Франк впервые сыграет во Франции. Анонс Суперкубка УЕФА

Хотя еврокубковый сезон уже вовсю идёт, и некоторые команды уже успели закончить в нём участие, символический старт ему дадут только 13 августа. Пари Сен-Жермен как обладатель кубка Лиги чемпионов и Тоттенхэм в статусе победителя Лиги Европы разыграют Суперкубок УЕФА – и Чемпион решил подготовить к этому матчу специальный анонс.

Тоттенхэм: очередная эпоха перемен

Всего два клуба Английской Премьер-лиги этим летом поменяли тренеров. Удивительное спокойствие, если сравнивать с той же Серией А (там 13 из 20 поменяли алленаторе) – и то, эти два решения на самом деле являются одним. Тоттенхэм принял решение уволить Ангелоса Постекоглу, даже выигранная Лига Европы его не спасла, и позвал тренера из Брентфорда, Томаса Франка. Брентфорд даже на замену Франку взял человека из его штаба, так что это "изменение" весьма условное.

Кто же он, этот Томас Франк? Несмотря на фамилию, он родился в Дании. Никогда не играл в футбол на профи-уровне, но порядка 20 лет посвятил тренерству. Долго работал с младшими датскими сборными, потом с датским Брондбю – и, наверное, потому и стал выбором Тоттенхэма. С недавних пор техническим директором "шпор" работает Йохан Ланге – датчанин, трудившийся в Копенгагене, Лунгбю. При этом в одном клубе два датчанина до 2025-го не пересекались.

Примечательно, что и с прессой датчане общаются в паре

Дания Данией, но предыдущие 9 лет он провёл в Брентфорде. И там его карьера развивалась предельно (по-датски!) спокойно: пара лет ассистентом, потом отрезок работы главным в серединке Чемпионшипа, потом претензии на АПЛ, но с поражением в финале, потом выход в АПЛ – и даже там прогресс от аутсайдера до борьбы за еврокубковую зону.

Команды, которые развиваются грамотнее, чем Брентфорд, если и присутствуют на нашей планете, то их очень мало. Это даже по украинскому контексту заметно: Егора Ярмолюка клуб покупал в Днепре за полтора миллиона евро, когда он был и в Украине запасным. Сейчас он, судя по концовке сезона, выиграл место в основе – и стоит уже в 20-30 раз больше.

Так вот, с новым местом работы Франка у старого одно сходство: они оба базируются в Лондоне. Это, кстати, неплохо, нет проблем с адаптацией – но во всём остальном Тоттенхэм отличается принципиально. За те самые девять лет, что датчанин был в Брентфорде, в Тоттенхэме сменились пять тренеров – и все пять подразумевали кардинальную смену развития. Почеттино, Моуринью, Нуну Эшпириту Санту, Конте, Постекоглу – и это если исполняющего обязанности Мейсона не считать.

Тоттенхэм, хоть и был примером спокойствия лет 7-8 назад, в последнее время бросается из крайности в крайность. Работа на оборону всей командой, включая форвардов, была "коронкой" Франка в Брентфорде, но он приходит после Постекоглу, который ставил самую безрассудную атаку в АПЛ и принципиально не хотел обороняться. Времени клуб всем даёт мало, и это делает Франка одним из "фаворитов" на первую отставку в сезоне. В Брентфорде датчанин, если что, набрал 4 очка в первых десяти матчах – и это был Чемпионшип!

Клуб, надо отдать должное, достойно закупается "под" Франка. Палинья, опорник из Баварии, должен помочь в отборе: клуб его арендовал. Контракт Матиса Теля в той же Баварии выкуплен, это хороший форвард и он должен помочь – вообще, похоже, что переход Кейна наладил полезные связи между клубами.

По одному перспективному защитнику взяли в Лансе и Хайдуке – явно не помешает после безумия прошлого сезона, а Кудус не помешает ни одной команде мира. Этот невероятный технарь и креативщик может сыграть как центрфорварда, так и вингера, и атакующего хава.

И всё же сомнения по очередной смене вектора лондонского клуба перевешивают всё.

Тайны парижского двора

Про межсезонье ПСЖ говорить, наверное, бессмысленно. Все возможные украинские СМИ на пару месяцев превратились в филиалы "Экип" с "ФрансФутболом" и только и делали, что писали про возможные усиления парижан.

Конечно, всё из-за Забарного – но так уже сложился пасьянс, что с ним связаны все перестановки в столичном клубе, вопрос только, прямо или косвенно. Ради Забарного клуб пытается избавиться от россиянина Сафонова – а это сложнее, чем казалось.

Запасной вратарь – не тот товар, который можно заказать на Розетке. Нужен или опытный ветеран, готовый сидеть и, если что, ничего не испортить – или кто-то перспективный, способный вырасти в "номера один". В расчёте на нового "номера два" клуб подписал в Роме 19-летнего Ренато Марина, но и подпирать этот игрок будет, видимо, не Доннарумму.

Человек с максимально французской фамилией уже перебрался в Париж. В отличие от шевалье д’Артаньяна, который был родом из Гаскони, Люка Шевалье вырос на севере Франции – родился в Па-де-Кале, воспитывался в Лилле. В игре руками, впрочем, он безупречен не менее, чем легендарный мушкетёр: в прошлом сезоне Лиги 1 он был, пожалуй, лучшим вратарём, за что ПСЖ и выложил 40 миллионов евро.

И это трансфер, конечно, уже не в запас. Луис Энрике видит основным вратарем Шевалье и предпочитает Люку Доннарумме, который плохо играет ногами. Более того, клуб оказал на итальянца давление – уже исключил его из заявки на Суперкубок. После этого Доннарумма попрощался с французами и может уйти как в МЮ, так и в клубы Саудовской Аравии. А вот Сафонов может остаться: он ведь и так почти не играл, так что даже ничем не рискует.

Кстати говоря: мы все так привыкли расхваливать ПСЖ за грамотную стратегию в последние полтора года, но эта история с Доннаруммой – отрыжка безумных, имени Месси-Неймара-Мбаппе, времён. В своё время ПСЖ за любые деньги, делая Джиджи одним из самых высокооплачиваемых вратарей мира, переманивал игрока из Милана. До этого совсем другого Джиджи подписывал в Ювентусе – и на фоне этого закрывал глаза как на то, что Доннарумма плохо играет ногами, так и, например, на молодого Меньяна в собственной академии. В итоге Меньян в Милане – и играет получше Доннаруммы.

Это при том, что Доннарумме, вообще-то, клуб тоже должен быть очень признателен. Он сильно помог выиграть Лигу чемпионов, вытащив серию пенальти с Ливерпулем, совершив ключевые сейвы с Астон Виллой и Арсеналом – словом, был точно полезнее, чем в предыдущие сезоны. И вот, именно сейчас клуб собрался его продавать, причём через ультиматум... Нужны Парижу деньги, се ля ви.

Кадры решают всё

Новость из категории "шок-контент": вы знали, что дисквалификации с клубного чемпионата мира распространяются на еврокубковые турниры? Думаю, и Жоау Невеш этого не знал – но его красная карточка в финале против Челси не даёт ему сыграть в Суперкубке. Также травмирован Мукиэле – но, честно говоря, серьёзными потерями это сложно назвать. Без Невеша будет больше причин посмотреть на талантливейшего Заир-Эмери, а Мукиэле в принципе запасной "под" Хакими.

Огромным ударом, даже спортивной трагедией для Тоттенхэма стала травма Джеймса Мэддисона. Атакующий хавбек, прогресс от которого при Франке ждали в числе первых, порвал крестообразную связку в товарищеской игре и пропустит не то что матч за Суперкубок, а игр 30-40 в этом сезоне. Это потеря важная, но она же единственная – Дрэгушину, который пока тоже травмирован, лучше искать новую команду, так как места в Тоттенхэме ему нет даже в здоровом состоянии.

Здесь и сейчас

При этом Тоттенхэм, если говорить глобально, сам виноват. Травмировался Мэддисон в игре с Ньюкаслом, который проходил... в Южной Корее. Коммерческие обязательства, турне (и в случае с конкретно с Тоттенхэмом корейцы только в обморок не падали, видя Сона), перелёты истощают организмы спортсменов и приводят к новым и новым травмам.

Что касается самих игр, то Франк по полной нагрузил своих игроков: они сыграли целых шесть контрольных игр. Выиграли только две, но в их числе самую важную: в матче с Арсеналом единственный гол забил Сарр... ударом с центра поля.

В остальных матчах, впрочем, всё плохо. Нулевая ничья с Лутоном прошла при отсутствии каких-либо моментов – а Бавария, матчи с которой выглядят ещё одним шагом сближения клубов, разнесла "шпор" 4:0. Матч с Уикомбом закончился ничьей 2:2, с Ньюкаслом – 1:1, но там из-за Мэддисона всем прямо по ходу игры стало не до футбола – и только Рэдинг обыграли 2:0. Франк старается сделать Тоттенхэм строже, но до этого ещё большой путь.

Про ПСЖ говорить в этом контексте нечего. Клубный чемпионат мира "съел" всю предсезонку, и новый сезон французы начинают сразу с матча за Суперкубок.

Ориентировочные составы

ПСЖ: Шевалье – Хакими, Маркиньос, Пачо, Нуну Мендеш – Заир-Эмери, Витинья, Фабиан Руис – Дуэ, Дембеле, Кварацхелия

Тоттенхэм: Викарио – Порро, Ромеро, ван де Вен, Спенс – Бентанкур, Палинья, Кудус – Тель, Ришарлисон, Сарр

Букмекеры верят во французов, а не во Франка

Котировки безоговорочно в пользу ПСЖ. Даже на победу в основное время коэффициент в районе 1,50, а на выигрыш трофея – 1,25. На то, что Тоттенхэм возьмёт второй трофей за год, коэффициент 3,95, а на его победу в основное время – аж 6,30.

Где смотреть

Матч будет доступен для просмотра в прямом эфире на платформе MEGOGO. Стартовый свисток прозвучит в 22:00.