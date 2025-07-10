ПСЖ шокировал Реал в полуфинале КЧМ-2025, разгромив соперника еще в первом тайме

В среду, 9 июля, определился второй финалист Клубного чемпионата мира по футболу, которым стал победитель Лиги чемпионов ПСЖ.

В полуфинале парижский клуб разгромил мадридский Реал – 4:0.

Все вопросы команда Луиса Энрике сняла еще в первом тайме. За 24 минуты парижане благодаря дублю Фабиана Руиса и голу Дембеле шокировали не только болельщиков "сливочных", но и всех фанатов футбола, которые явно ожидали серьезного противостояния.

ПСЖ даже после трех голов продолжал владеть инициативой, не дав шокированному сопернику сделать хоть что-то у ворот Доннаруммы.

Второй тайм, череда замен – также не помогла испанскому клубу хотя бы сократить отставание. ПСЖ продолжал доминировать, а под конец второго тайма забил 4-й гол – за три минуты до завершения основного времени отличился Гонсалу Рамуш, который установил окончательный счет противостояния.

Клубный чемпионат мира по футболу-2025

1/2 финала, 9 июля

ПСЖ – Реал Мадрид 4:0 (3:0)

Голы: 1:0 – 6 Руис, 2:0 – 9 Дембеле, 3:0 – 24 Руис, 4:0 – 87 Рамуш

Напомним, в финале ПСЖ сыграет против Челси, который накануне со счетом 2:0 переиграл Флуминенсе. Матч состоится 13 июля, начало в 22:00 по киевскому времени.