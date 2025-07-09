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Челси уверенно победил Флуминенсе на пути к финалу Клубного чемпионата мира

Станіслав Лисак — 9 июля 2025, 00:04
Челси уверенно победил Флуминенсе на пути к финалу Клубного чемпионата мира
Getty Images

Лондонский Челси одержал победу над бразильским Флуминенсе и вышел в финал первого в истории Клубного чемпионата мира по обновленному формату.

Встреча завершилась со счетом 2:0, дублем отметился новичок "синих" Жоао Педро, который присоединился к команде в начале июля.

Заметим, что нападающий является воспитанником Флуминенсе, поэтому голы в ворота родной команды он не праздновал.

Клубный чемпионат мира-2025 – плей-офф
1/2 финала, 8 июля

Флуминенсе (Бразилия) – Челси (Англия) 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – 18 Педро, 0:2 – 56 Педро

В финале Челси встретится с победителем пары ПСЖ – Реал Мадрид, который определится уже сегодня, 9 июля. Поединок состоится в 22:00 по киевскому времени.

Напомним, что бразильский коллектив на пути к 1/2 финала переиграл Аль-Хиляль из Саудовской Аравии (2:1), в то время, как англичане с аналогичным счетом выбили Палмейрас (2:1).

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