ПСЖ может получить трансферный бан из-за задолженности перед Мбаппе

Французский ПСЖ может получить запрет на регистрацию новых игроков, если не погасит задолженность перед бывшим нападающим Килианом Мбаппе.

Об этом сообщает L'Équipe.

– это его зарплата за последние 3 месяца в клубе. Ранее ПСЖ обязали выплатить Мбаппе деньги в течение 8 дней, но они отказались Парижане задолжали форварду 55 млн евро

Из-за задолженности профессиональная футбольная лига Франции (LFP) может наказать клуб трансферным баном

В сезоне-2024/25 Килиан Мбаппе сыграл 5 матчей за свой новый клуб, Реал Мадрид, у которых отличился 3 забитыми мячами.

Напомним, недавно француз забил гол в матче против Бетиса. Для нападающего это дебютный мяч за "бланкос" в матчах Ла лиги.