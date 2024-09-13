ПСЖ может получить трансферный бан из-за задолженности перед Мбаппе
Французский ПСЖ может получить запрет на регистрацию новых игроков, если не погасит задолженность перед бывшим нападающим Килианом Мбаппе.
Об этом сообщает L'Équipe.
Парижане задолжали форварду 55 млн евро – это его зарплата за последние 3 месяца в клубе. Ранее ПСЖ обязали выплатить Мбаппе деньги в течение 8 дней, но они отказались.
Из-за задолженности профессиональная футбольная лига Франции (LFP) может наказать клуб трансферным баном
В сезоне-2024/25 Килиан Мбаппе сыграл 5 матчей за свой новый клуб, Реал Мадрид, у которых отличился 3 забитыми мячами.
Напомним, недавно француз забил гол в матче против Бетиса. Для нападающего это дебютный мяч за "бланкос" в матчах Ла лиги.